Családi életre nevelés Magyarországon: „Tegye fel a kezét, akinek elváltak a szülei!”

„Tegye fel a kezét, akinek elváltak a szülei!” – ezzel az erős felütéssel indult az etikaóra az egyik budai általános iskola negyedik osztályában, és azzal a konklúzióval zárult, milyen szerencsés az a gyerek, aki teljes családban él. Egy másik órán ugyanebben az osztályban a nekik feltett kérdésre a gyerekek egymás szavába vágva sorolták, milyen feladataik vannak otthon az apukájuknak és milyenek az anyukájuknak. A legtöbb 10 éves szerint az apák feladata a munkahelyükön való helytállás. Az anyákra ezzel szemben – a gyerekek tapasztalatai szerint – végeláthatatlanul hosszú lista hárul, a mosogatástól a főzésen át a gyerekekről való gondoskodásig. Többnyire persze napi legalább 8 óra munka mellett. Ezen az órán nem esett szó arról, hogy ki a szerencsés.

A szóban forgó osztályban nem más zajlik, mint a Fidesz-kormány által 2012-ben a nemzeti alaptantervbe épített családi életre nevelés (CSÉN). A közoktatás részévé vált családórákkal a kormány részben arra a kihívásra igyekezett valamiféle választ adni, hogy Magyarországon „a gyermeket nevelő családok közel 30 százaléka, 537 ezer család egyszülős”. De a családórák távolról sem csak a jövő generációk szemléletformálását, valamint a demográfiai mutatók javítását szolgálják. A tavaly október 28-án a Magyar Közlönyben közzétett 2022. évi 1516-os számú kormányhatározat (59. oldaltól) értelmében a Fidesz „a nők és férfiak társadalmi egyenlőségének megvalósítása céljából” is az oktatást használja titkos fegyverként. Legalábbis a kormány Európai Uniónak tett 2023-2024-es vállalásainak első tétele az, hogy kidolgozzák „a nők társadalmi és családi szerepével kapcsolatos oktatási programot”, amelynek segítségével a köznevelési intézményekben „családi életre és kapcsolati kultúrára” nevelik a diákságot. Ez a kormány szerint a nemi egyenjogúságért folytatott harc elsődleges eszköze – olyannyira, hogy a családi életre nevelés a 9 tételből álló akcióterv 2021-2022-es változatához képest két helyet előreugorva tört a lista élére, megelőzve a munka és magánélet összeegyeztethetőségének a beígért vizsgálatát, valamint a láthatatlan és fizetetlen munkaterhek csökkentésére irányuló szándékot. (Mellékszál, de a hazai és nemzetközi nőjogi szervezetek nem igazán lelkesednek az iránt, hogy a nőket és nekik szánt szerepeket a Fidesz szinte kizárólag a család kontextusában hajlandó vizsgálni.)

De vajon milyen eszköztárral igyekezett a magyar nők és férfiak egyenlőségét előmozdítani az iskolai családi életre nevelés az elmúlt tíz évben? Hogyan jelenik meg a NAT-ban kiemelt fejlesztési területként megjelenő kurrikulum az iskolák mindennapos gyakorlatában? Mi szerepel a kerettantervekben, és ahhoz képest mit és hogyan tanítanak a tanárok a családi életről? Milyen hatással lehet a gyerekek pszichés és szociális fejlődésére az iskolai családóra? Tudják-e egyáltalán a tanárok, hogy családórákat is kellene tartaniuk az iskolákban?

„Közel 20 éves pályafutásomból egyetlen alkalomra sem emlékszem, hogy a NAT-ot vagy a kerettanterveket bújva készültem volna az óráimra, így fogalmam sem volt róla, hogy a családi életre is nevelnem kellene. Ez persze nem jelenti azt, hogy amikor a Családi kört dolgozzuk fel az órán, akkor ne esne szó a családi életről, a családi munkaszervezésről, vagy akár arról, hogy a versben foglaltakhoz képest hogyan változtak meg a családi viszonyok az mű keletkezése óta eltelt mintegy 170 évben” – felelte kérdésünkre egy debreceni magyar-történelem szakos tanár.

Bár mintánk közel sem reprezentatív, az általunk kérdezett tanárok közül 10-ből 8-an még csak nem is hallottak arról, hogy családórákat kellene tartaniuk. Egy pesti agglomerációs településen a földrajz szakos diplomájával kémiát, biológiát és környezetismeretet tanító pedagógus például azzal hárította el a kérdéseinket, hogy valószínűleg azért nem volt tisztában a követelményekkel, mert az osztályaiban nem az államilag támogatott ingyenes tankönyvekből tanítanak: a szülők inkább kifizetik egy nem támogatott tankönyvcsalád köteteit.

A családórákat elméletben amúgy bármelyik tankönyv alapján meg kellene tartani, a köznevelési feladatokat megfogalmazó jogszabályok értelmében ugyanis „a kerettantervek határozzák meg a tanulás-tanítás folyamatában elsajátítandó fejlesztési követelményeket, továbbá az elvárt tudás mélységét, szervezettségét, és alapul szolgálnak a kimeneti követelmények meghatározásához.” Családi életre a kerettantervi ajánlások szerint az etika mellett elsősorban a magyar nyelv és irodalom, a környezetismeret vagy természetismeret, valamint a történelem és a biológia órákon kellene nevelni a gyerekeket. A debreceni pedagógus által említett Családi kör például kiemelt helyen szerepel, mégpedig annál az 5. évfolyamra előirányzott 12 órányi ismeretanyagnál, amelyből a gyerekek a magatartásmintákkal, a hagyományos szerepekkel, a normák változásaival, a generációk közötti kommunikációval és együttműködéssel ismerkednek. Arany János 1851-ben írt versén kívül a kerettanterv a családórákhoz 5. osztályban az ugyancsak 19. századi Toldit, néhány Petőfi-verset, valamint Gárdonyi 1901-ben kiadott Egri csillagok című regényét, illetve Molnár Ferenc 1906-os klasszikusát, A Pál utcai fiúkat ajánlja az 5. évfolyamon. A témához a történelemórákon is lehet kapcsolódni, a kerettanterv erre a spártai nevelést látja a legalkalmasabbnak.

„A családi életre nevelés a közoktatásban sem 2012 előtt, sem utána nem öltött tömeges méreteket annak ellenére sem, hogy valójában ehhez még NAT sem kellene. Egy olyan pedagógusnak ugyanis, aki komolyan veszi a hivatását, a nevelés éppúgy a mindennapos feladatai közé tartozik, mint a matematikai alapműveletek vagy az írás és olvasás megtanítása. A család működésének, a családok különbözőségének, az emberi kapcsolatoknak, az egymáshoz való viszonyulásnak a megbeszélése a nevelés egyik legalapvetőbb eleme. Persze az erről való iskolai beszélgetéseknek, a tankönyvi szemelvényeknek követniük kellene a társadalmi változásokat. Ez pedig sajnálatos módon nem nagyon történt meg. A tankönyvekben, vagy a NAT-ban és a kerettantervekben jól működő mozaikcsaládokról például egyáltalán nem esik szó, mint ahogy arra sem nagyon térnek ki a hivatalos útmutatók, hogyan lehet kommunikációval, odafordulással, támogatással kiutat kínálni egy olyan gyereknek, akit a családjában bántalmaznak, de ezt felismerni sincs esélye, mert nem is tudja, hogyan lehetne másképp”

– villant fel komoly hiányosságokat Dr. Kunné Csobán Ilona, aki tavalyi nyugdíjazásáig évtizedeken át dolgozott tanítóként és vezetőtanárként budapesti iskolákban. Kunné szerint a családórák legfontosabb eleme az kellene legyen, hogy ne felülről, a katedráról szervezze őket a tanár, hanem a gyerekek igényei, kíváncsisága, tapasztalatai szervezzék az órát, ami felé a pedagógus teljes nyitottsággal és empátiával fordul. Ebbe nem nagyon fér bele például az, ha a tanár mondja meg, mi az „ideális”, mert „amennyit a családórák segíthetnek a diákoknak értelmezni az őket körülvevő világot, annyira bele is gázolhatnak egy-egy gyerek lelkébe, ha az órán elhangzottak miatt másokénál rosszabbnak vagy értéktelenebbnek éli meg az életét.”

A Debreceni Egyetem Neveléstudományi Intézetének kutatói, Pusztai Gabriella és Csók Cintia egy tavaly publikált kutatásukban próbálták kideríteni, milyen sikereket könyvelhet el a 2012-ben bevezetett, 2020-tól pedig önálló fejlesztési területként megjelenő CSÉN. Ők egyébként arra jutottak, hogy szinte „minden iskolában folyik a családi és felnőtt életre való nevelés, de rendkívül különböző értéktartalommal. Még a családi és felnőtt életre való felkészítést nem speciális küldetésként megélő pedagógusok is folyamatosan kerülnek olyan helyzetbe, amelyekben családpedagógiai tevékenységet végeznek. (...) A kutatási eredményeinkből levonható gyakorlati konklúzió, hogy ez a tartalom jelenleg még a kísérleti fázis előtt áll. A nemzetközi szakirodalom alapvetőnek tartja, hogy csak bizonyítottan eredményes gyakorlatok kerüljenek általánosan bevezetésre. Ezért javasoljuk, hogy ne mindenhol egyszerre és azonnal történjen a bevezetés, induljanak el mintaprojektek a pedagógiai kutatóközpontok támogatásával, melyekre önként jelentkezhessenek iskolák, pedagógusteamek.”

A neveléstudományi kutatók javaslata nem talált meghallgatásra, a több tantárgyon átívelő ismeretanyagot az 1-től a 12. osztályig minden állami iskola minden évfolyamán kellene érinteniük a pedagógusoknak – a hatályos rendelet szerint azért, mert „a szűkebb és tágabb környezet változásai, az értékrendben jelentkező átrendeződések, a családok egy részének működésében bekövetkező zavarok szükségessé teszik a családi életre nevelés beemelését a köznevelés területére. A köznevelési intézményeknek ezért kitüntetett feladata a harmonikus családi minták közvetítése, a családi közösségek megbecsülése (...). Az iskolának foglalkoznia kell a szexuális kultúra kérdéseivel is.” Bár a NAT 2020-ra időzített átfésülése előtt az Emberi Méltóság Központ és a CitizenGo petícióban hívta fel Kásler Miklós akkori emberminisztert, hogy a családórák a mindennapos testneveléshez hasonlóan ne csak elméleti szinten, hanem mindennapos gyakorlatként legyenek jelen a közoktatásban, a tárgy nem kapott önálló tanórai keretet. Ez hozzájárulhat, hogy a tantárgyaikat évek, évtizedek óta tanító pedagógusok többségének a munkáját nem forgatta fel fenekestül a CSÉN bevezetése.

Az iskoláknak egyébként lenne lehetőségük arra, hogy önálló tárgyként építsék az órarendbe a családórákat, de ez annak ellenére nem vált gyakorlattá – mondja kérdésünkre Czabaji Horváth Attila, az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kara Neveléstudományi Intézetének professzora –, hogy a cross curriculáris, vagyis többféle tantárgyon átívelő fejlesztési területek (a családórákon kívül ilyen például a hon- és népismeret is), nem szoktak átütő eredményeket elérni. Ahhoz, hogy a gyerekek nevelése sikeresebb legyen, a Magyar Pedagógiai Társaság Családpedagógiai Szakosztályának elnöke, Nagy Péterné szerint

„a családórák esetén különösen fontos lenne, hogy azok a pedagógus és a szülők közötti folyamatos párbeszéd mentén szerveződjenek, mert a fő irányt a szülőnek kell megadni és a szülőnek joga van beleszólni abba is, amit és ahogyan a pedagógus az órán a gyerekek felé közvetít”.

Más kérdés, mondja, hogy ami az egyik szülő értékrendjének megfelel, az a másiknak idegen, ezért gyakorlatilag lehetetlen olyan pedagógiai programot összeállítani, amely minden szülőnek egyformán tetszik. A családpedagógus szerint

„a kerettanterv csak egy iránymutató, és még ha nem is tér ki a jól működő mozaikcsaládokra, a tanár attól még hangsúlyozhatja, hogy egy mozaikcsalád vagy egy egyszülős család is lehet támogató közeg egy gyerek számára. Minden a tanár személyiségén múlik, a legfontosabb, hogy gazdag, sokoldalú személyiség legyen. A pedagógusképzésre jelentkezők esetében ezért is fontos, sőt, az alkalmasság első számú fokmérője a pszichológiai alkalmassági vizsga. Ha nincs jó énekhangja, azt tudja kompenzálni, de ha valaki beszűkült gondolkodású, híján van a problémamegoldó képességnek, azt semmivel nem lehet helyettesíteni.”