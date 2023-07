Így védekeznek a Qubit olvasói a tikkasztó hőség ellen

facebook twitter tumblr linkedin

Az idei nyár lehet a legforróbb, amit valaha mértek, vagyis a következő hetekben rekorddöntésre készülhetünk, már ami a hőséget illeti. A rekordmeleg megterheli a szervezetet, hatással van a koncentrációs képességre is, és tavaly mintegy 62 ezer ember halálát okozhatta a forróság Európában.

A globális éghajlatváltozás és az El Niño jelenség hatásai az egész kontinensen tapasztalhatók, így Magyarországon is hosszú távú változásokra kell számítani. A múlt héten szerdán, a hét egyik legmelegebb napján megkérdeztük olvasóinkat, ők mit javasolnak, hogyan érdemes mérsékelni a hőérzetünket, mit tehetünk annak érdekében, hogy elviselhetőbb legyen a kánikula.

Van, ami egyértelmű

Zoli felvetette, hogy több fára lenne szükség, és valóban, főleg a városokban probléma, hogy ott, ahol a beton áll nyerésre, a hőmérséklet is magasabb, mint a kertes környékeken. Ráadásul a klímaberendezések sem tesznek jót a kültéri hőérzetünknek: ha benn segítenek is, kinn még melegebb lesz tőlük. Viszont nem mindenki él árnyékos fák közelében, úgyhogy a belvárosi melegben indokoltnak tűnik a klímahasználat, amire egyébként vannak más, környezetkímélőbb építészeti megoldások is – igaz, ezek ugyancsak nem érhetők el mindenki számára.

Péter ötlete hasonlóan egyszerű és praktikus, ő az árnyékban tartózkodást javasolta a többi olvasónak. Nos, ezzel mi sem tudunk vitatkozni, talán annyit tennénk hozzá, hogy már csak azért is érdemes kerülni a direkt napsütést, mert az UV-sugárzás már rövid távon károsíthatja a bőrt, hogy a napszúrás lehetőségét ne is említsük. Igaz, a sugarak az árnyékban is elérnek minket, jóval kevesebb sugárzásnak tesszük ki magunkat, ha nem közvetlenül a napon tartózkodunk, főleg nem a déli órákban.

Csobbanás, vizes haj, hidegzuhany

Többen is javasolták a hideg víz bevetését, Zoltán egy merülőmedence ötletét vetette fel, László viszont ennél könnyebben kivitelezhető megoldást javasolt. Ő azt írta, szerinte a csukló vagy a nyak hideg víz alá tartása már pár perc alatt enyhülést hozhat. A testfelület bevizezése az izzadáshoz hasonlóan segít hűteni a szervezetet, ami, nemcsk László, hanem a Brit Vöröskereszt szerint is jót tesz a forróságban.

Szilvia a lenge öltözet mellé nyakba tett vizes törölközőt ajánl, amit tapasztalatai szerint Japánban felnőttek és gyerekek egyaránt alkalmaznak a mindennapokban. A hőség hatásait Orsolya nap közben beiktatott rövid hideg zuhanyokkal enyhíti, Dani pedig felhívja a figyelmet arra is, hogy óvatosan kell bánni a fejre helyezett vizes kendőkkel, főleg, ha kalapot is viselünk hozzájuk, a párolgás ugyanis tényleg segít, de ha a víz felforrósodik a tarkón, csak még kellemetlenebbé válik a meleg.

Réka megemlíti még a hűsítő zselé használatának lehetőségét is: ő ezt éjszakára veti be a lábán. Van, aki viszont épp az ellenkezőjére esküszik: Tamás szerint néhány doromboló tűzforró macska ölben tartása után a kinti kánikula is sokkal elviselhetőbb.

Az alkoholfogyasztás már egy sokkal megosztóbb kérdés, és most nem a röviditalokról van szó, hanem a sörről, amit több olvasónk is javasolt. A hideg ital ugyanis sokaknak jól esik (de azért akadtak olyanok is, akik inkább a langyos vagy forró teát részesítik előnyben nyáron is), ez viszont nem jelenti azt, hogy alkoholos frissítőket érdemes túl nagy mennyiségben fogyasztani a nyári melegben. Az italozás ugyanis dehidratálttá teheti a szervezetet, az alkoholos befolyásoltság pedig balesetekhez vezethet, tavaly nyáron az Egyesült Államokban regisztrált fulladások több mint 30 százalékában az érintettek fogyasztottak alkoholt. A brit Drinkaware azt javasolja, hogy az alkoholos italok mellé vizet is érdemes inni, és a tempón is sok múlik – a gyorsan felhajtott italok hatására nehezebb kontrollálni a folyadékháztartást.

A lakást is le lehet hűteni

Olvasóink nemcsak arra gondoltak, hogyan lehet közvetlenül a testet hűteni, hanem a lakásban tapasztalható hőmérséklet enyhítésére is tettek javaslatokat. Szilvia nappal sötétít, éjszaka szellőztet, és lehetőség szerint korábban kel, amikor még enyhébb az idő. Szerinte a koffeinfogyasztás mérséklése is segíthet és az, ha könnyebb ételeket fogyasztunk.

Orsolya is az éjszakai huzatra esküszik, ő a főzést is estére csoportosítja és lehetőleg pár napra előre elkészíti az ételeket. Az árnyékolást mindenképpen kívülről ajánlja, tapasztalatai szerint a sötétítőfüggöny semmit nem ér a nagy melegben.

Más olvasóink pedig egyelőre úgy vélik, hogy az idei nyár semmi a tavalyihoz képest, mostanában ugyanis rendre érkezik egy-egy enyhülést hozó zivatar és zápor néhány forró nap után – ilyenre a hét második felében most is számíthatunk majd az előrejelzések szerint.

