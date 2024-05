Megfejtették, hogyan szökött el a víz a Vénuszról, amely így pokoli bolygóvá vált

photo_camera

Miután felbomlanak a Vénusz felsőlégkörében a vízmolekulák, a hidrogén egy disszociatív rekombinációnak nevezett folyamat során szökik el – ez az eddig feltételezettnél kétszer gyorsabb vízvesztéshez vezet, így kérdés, hogy mi pótolja folyamatosan a molekulákat.

Illusztráció: Aurore Simonnet / Laboratory for Atmospheric and Space Physics / University of Colorado at Boulder