Elon Musk szerint a robotok elveszik a munkánkat

„Ha hobbiból akarsz dolgozni, megteheted, de máskülönben a mesterséges intelligencia és a robotok állítanak majd elő minden terméket és látnak el minden szolgáltatást” – vízionálta Elon Musk a VivaTech 2024-es konferenciáján Párizsban. Ehhez persze még több feltételnek kell teljesülnie: Musk szerint egy ilyen világban nem lenne elegendő a feltételhez nem kötött alapjövedelem, hanem mindenkinek feltétel nélküli magas jövedelem járna.

A techguru nem jósolta meg, hogy mikor következik majd be a fordulat, de biztos benne, hogy előbb-utóbb minden munka feleslegessé válik, és beköszönt a „bőség kora”. Nem csak az anyagi, hanem minden egyéb bőségé is: a mesterséges intelligencia olyan tudást biztosít majd az emberiség számára, amilyenre eddig még nem volt példa, olyan lesz, mint egy dzsinn, amitől bárki kérdezhet bármit.

photo_camera Elon Musk videón jelentkezett be a konferenciára Fotó: MIGUEL MEDINA/AFP

Musk az utóbbi időben többször is figyelmeztetett a mesterséges intelligencia veszélyeire, illetve az OpenAI-hoz hasonló vállalatok felelősségére a kérdésben, és több más szakértővel együtt kérte, hogy a fejlesztések legyenek nyilvánosak és átláthatóak.

7-8 éven belül jöhet a Mars meghódítása

A mostani párizsi konferencián a felvázolt jövőbeli Kánaán ellenére a mesterséges intelligenciát továbbra is a „legnagyobb félelmének” nevezte, míg a Marsot a „legnagyobb reménységének”.

Míg a Marsra szállás Musk szerint 10 éven belül, akár 7-8 év múlva bekövetkezhet, és húsz év múlva már egy egymilliós várost akar építeni a bolygón, az AI-kánaán valószínűleg ennél többet várat még magára.

A mesterséges intelligencia a vártnál lassabban helyettesíti a humán munkaerőt, sem a cégek, sem az államok nincsenek még felkészülve egy ekkora fordulatra, a munkavállalókról nem is beszélve. Nem is osztja mindenki Musk optimizmusát: Rishi Sunak brit miniszterelnök, aki maga is részt vett a konferencián, tavaly év végén lengette be a munkahelyvédelmi robotadó bevezetését, egy brit think-tank számításai szerint pedig a mesterséges intelligencia akár 8 millió brit munkahelyet is veszélybe sodorhat a közeljövőben.

És mit csinál majd az, akinek nem lesz semmi munkája? Musk attól tart, hogy sokan így céltalannak érzik majd magukat, de nekik is van egy válasza: nekik kell megtölteniük jelentéssel a mesterséges intelligencia tevékenységét.