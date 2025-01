Elégett a légkörben Elon Musk Starship űrhajója, miközben a rakéta első fokozata visszatért

Az Elon Musk-féle SpaceX Starship rakétarendszere végrehajtotta hetedik tesztrepülését (IFT-7), ami ellentmondásos eredménnyel zárult: a Super Heavynek nevezett első fokozat az októberi, történelmet író teszt után másodjára is sikeresen visszatért az indítóállásra, viszont a világűrt elérő Starship űrhajót nem sokkal később elvesztették. Musk vállalatának célja, hogy a Starship rakétarendszerrel idővel embereket juttassanak a Hold és a Mars felszínére.

photo_camera A Starship 16 másodperccel a fellövés után Fotó: SpaceX

A világ legnagyobb és legerősebb rakétáját magyar idő szerint csütörtök este, 23:37-kor lőtték fel a napfényben pompázó texasi Boca Chicában található Starbase űrközpontból. Három perccel később a rakéta két fokozata rendben szétvált egymástól, majd nem sokkal később a Super Heavy újra begyújtotta a hajtóműveit és megkezdte légköri ereszkedését.

photo_camera A Super Heavy első fokozat (bal oldalon) és a Starship űrhajó (jobb oldalon) 4,5 perccel az indítás után Fotó: SpaceX

Hét perccel a fellövés után a Super Heavy – egy továbbra is lélegzetelállító manőver során – visszatért az indítóállásra, ahol a fokozatot a Mechazillának becézett karok elkapták:

Eközben a második fokozat elérte a világűrt, ahol a tervek szerint SpaceX most először próbálta volna ki, hogy a Starship képes-e rakományt kibocsátani. Az űrhajó 10 darab, a Starlink kommunikációs műholdakhoz hasonló méretű és tömegű makettet szállított. Csakhogy nagyjából 8 perccel a fellövés után megszakadt a kapcsolat a közel 140 kilométer magasságban járó Starshippel, ami a SpaceX közlése szerint felrobbant. Egy Dean Olson nevű X-felhasználó által 23:58-kor posztolt látványos videó a Turks- és Caicos-szigetek felett légkörbe visszatérő Starshipet mutathatja.

A nem mindennapi eseményt mások, köztük egy Nick Pagliuca nevű felhasználó is megörökítette az Egyesült Királyság tengerentúli területéről:

Most először repült a második generációs Starship űrhajó

Bár egyelőre a Starship elvesztésének okai nem tisztázottak, annak köze lehet ahhoz, hogy ez volt az első alkalom, hogy a repülés során a SpaceX egy második generációs (Block–2) űrhajót használt. Ez a cég szerint az eddig tesztelt Block–1 verzióhoz képest jelentős fejlesztéseken esett át. Az űrhajó elülső vezérsíkjai immár kisebbek és közelebb vannak a Starship orrához, ami miatt védettebbek a légkörbe lépés során jelentkező hőhatásokkal szemben.

photo_camera A Starship néhány nappal a csütörtök esti fellövés előtt Fotó: SpaceX

A SpaceX áttervezte a hajtóanyagrendszert is, ami miatt a Starship Block–2 25 százalékkal több hajtóanyagot tud szállítani, és hővédőpajzsa megkapta a cég legújabb hővédő csempéit, valamint egy tartalék hővédő réteget, ami egy-egy csempe elvesztése esetén is védelmet biztosít az űrhajónak. Az új tesztűrhajó irányítórendszerét is teljesen átalakították: új áramellátási rendszert, fedélzeti számítógépeket, kommunikációs antennákat kapott, amik a cég szerint előkészítik a Starshipre váró komplex küldetéseket, mint a világűrben történő hajtóanyag átszivattyúzás és az űrhajónak az első fokozathoz hasonló, indítóállásra történő visszatérése.

A Starship hetedik tesztrepülésére (IFT–7) közel egy nappal azután került sor, hogy Jeff Bezos Amazon-alapító Blue Origin űrcége sikeresen fellőtte új rakétáját. A New Glennek nevezett nagy teherbírású rakétával, ahogy hétfői elemzésünkben írtuk, Bezos cége 25 évvel alapítása után végre valódi versenytársa lehet a SpaceX-nek.

