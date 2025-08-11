Túlzott víz- és energiaigénye miatt tilos a kukorica termesztése Törökország délkeleti tartományában

Korábban megírtuk, hogy a Magyarországon hónapok óta tartó csapadékhiány és a a korábbinál is forróbb napokat hozó hőhullámok miatt az idei kukoricatermés várható hozama nem éri el a történelmi rekordaszállyal sújtott 2022-es szintet.

Bár úgy tűnik, a magyar agrárpolitika továbbra is a klímaváltozásra legérzékenyebb gabonatermesztést támogatja, van ahol a csillagászati összegeket felemésztő, ráadásul a tájat tovább szárító öntözés erőltetése helyett a vízigényes növény termesztését szüntetik be. nél létezik célravezetőbb megoldás.

A Törökország délkeleti részén, a Szíriai határon fekvő Mardin tartomány betiltotta a kukoricatermesztést, ami drámai víz- és energiaválságot okozott a régióban – írja az Agrárágazat című szakportál a török sajtóra hivatkozva. A hatósági tiltás indoka, hogy az elmúlt évtizedek iparszerűen művelt szántóföldi monokultúrák vízigényét kiszolgáló 700–800 méter mély öntözőkutak üzemeltetése fenntarthatatlanul túlterheli a térség elektromos hálózatát, miközben feléli a felszín alatt ivóvízkincset is. A felkínált alternatívák (szója, napraforgó) ellenére a tartomány gazdaszervezeti a török agrárkormányzathoz fordultak az átállást anyagilag közvetlenül, piacteremtéssel pedig közvetve is megtámogató segítségért.