Annyira vastag jégréteg fedi a Jupiter Europa holdjának óceánját, hogy nehéz lesz életet találni benne

A Jupiter 3100 kilométer átmérőjű Europa holdjának óceánjára az első komoly bizonyítékokat az amerikai űrhivatal, a NASA Galileo űrszondája szállította. A jelenleg érvényesnek elfogadott becslések szerint a holdon kétszer annyi víz lehet, mint a Föld óceánjaiban és tengereiben együttvéve.

Korábban megírtuk, hogy a bolygókutatók ezért az 1990-es évek óta az Europát tartják a földön kívüli élet keresése szempontjából az egyik legígéretesebb naprendszerbeli égitestnek. A holdat legutóbb 2022-ben közelítette meg űrszonda, az elsődlegesen a Jupiter belső szerkezetét és légkörét vizsgáló Juno. A 2024-ben elstartolt és a tervek szerint 2030-ban pályára álló Europa Clipper viszont már célzottan a holdat vizsgálja majd. A planetológiai közmegegyezés szerint az Europa dinamikusan változó felszínét borító jég vastagsága 10 kilométertől közel 50 kilométerig is terjedhet, de a fagyott réteg repedései, hasadékai, pórusai és egyéb tökéletlenségei lehetővé tehetik a tápanyagok szállítását a felszín és az óceán között.

A California Institute of Technology Steven Levin vezette kutatócsoportja a Nature Astronomy folyóiratban publikált tanulmánya szerint úgy tűnik, hogy az Europa folyékony óceánja teljesen el van zárva a hold felszínétől, ami csökkentheti az élet megtalálásának esélyét – írja a New Scientist.

Az Europa felszíne felett elhaladó Europa Clipper, háttérben a Jupiterrel a NASA művészi illusztrációján Illusztráció: NASA/JPL-Caltech

A Juno űrszonda méréseit elemző kutatócsoport a jégtakaró legvalószínűbb átlagos vastagságát nagyjából 29 kilométerre becsülte, de szerintük a felszínen megfigyelhető néhány centiméter széles repedések alig pár száz méteres mélységig terjednek.

A kutatók szerint „a mikrohullámú radiométerrel feltérképezett rések nem hatolnak elég mélyre, és nem elég kiterjedtek ahhoz, hogy bármit is szállítsanak az óceán és a felszín között”. Ez ugyan még nem zárja ki az élet lehetőségét, mert lehetnek más planetológiai transzfer mechanizmusok, mivel a Jupiternek még bőven vannak felfedezetlen régiói.

Az Europa felszíne a JunoCam felvételén Fotó: NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Kevin M. Gill

A New Scientist által idézett kutatók szerint bár a jég vastagsága jelentősen megnehezíti a kutatást, egyben a földön kívüli élet hosszú távú fennmaradását is támogathatja.