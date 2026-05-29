Átfogó kutatás bizonyítja a vizes élőhelyek aszályelhárító hatását

A Dunától keletre fekvő mintegy egymillió hektárnyi egykori vizes élőhely helyreállítása úgy mérsékelhetné az előrejelzések szerint idén újabb rekordokat döntő aszály drasztikus következményeit, hogy egyes területeken még a kukoricahozamokat is számottevően növelhetné, állítják az Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani Intézetének kutatói.

Ismert, hogy a magyar Alföld a klímaváltozás európai válságövezetei közé tartozik. Eredményeik szerint az Alföld területének 21 százalékán található olyan gyenge vagy közepes termőképességű, belvíznek kitett terület, ahol a vízvisszatartás indokolt vagy szükséges lehet. Ehhez azonban, a Vízválasztó Mozgalom által évek óta szorgalmazott paradigmaváltással a földhasználat egész rendszerét kell újra gondolni.

Pinke Zsolt és kollégái a Geography and Sustainability folyóiratban most megjelent tanulmányukban a hidrológiai és ökoszisztéma modellek összekapcsolásával a magyar Alföldön azt vizsgálták, hogy a vízvisszatartás és egy tiszai árhullám kivezetése miként hatnának a talajvízkészletekre, illetve ezen keresztül a szántóterületek termőképességére.

„Egy 247 négyzetkilométeres tiszai ártéri öblözet modellezése alapján a talajvíz utánpótlása évente átlagosan 367–552 köbméter/hektár között alakulhatna. A vízvisszatartás különösen azokat a síkvidéki teraszokat segíthetné, amelyek 1–2 méterrel emelkednek a vizes élőhelyek környezete fölé. Ezeken a területeken a számítások szerint a kukoricatermés 20–28 százalékkal is nőhetne a megnövekedett talajvízszint miatt” – olvasható a HUN-REN pénteki közleményében.

A kutatók a vízvisszatartás lehetséges célterületeinek kiválasztásakor figyelembe vették a szántóföldi alkalmasságot, a természetvédelmi védettséget vagy magas természeti értéket, a belvíz- és aszálykitettséget, valamint a nitrátérzékenységet. A vizsgálatból kizárták a beépített területeket, a nyílt vizeket, továbbá a jó és kiváló termőképességű szántókat.

Vizes élőhelyek a Dunától keletre: a sötétkékkel jelölt 1-es zónában a belvíz előfordulásának valószínűsége meghaladja az öt évente egyszeri szintet, a terület pedig természetvédelmi oltalom alatt áll, illetve magas természeti értéket képvisel; a világos kékkel jelölt 2-es zónában szintén magas a belvíz előfordulásának valószínűsége és jellemző a nitrátérzékenység, de a terület nincs természetvédelmi oltalom alatt Fotó: Pinke et aI.

Pinke és kollégái úgy vélik, hogy vizes élőhelyek helyreállítása az alapja az Alföld klímaadaptív földhasználatának. A vízvisszatartás egyszerre csökkentheti az aszály hatásait, javíthatja a talajvízháztartást, segítheti az élővilág regenerációját, és bizonyos termőhelyeken még a mezőgazdasági termelés eredményességét is növelheti.

Fotó: Pinke et aI.

Az Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani Intézetének kutatói által kidolgozott forgatókönyvek vizualizációja Fotó: Pinke et aI.

