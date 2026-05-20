Hét balatonnyi víz tűnt el a magyar talajokból 2021 óta, de az új kormány kész hallgatni a szakembereke és a civilekre

Vízgazdálkodási szempontból túl vagyunk a klimatikus átbillenési ponton, a Kárpát-medence vízmérlege egyensúlyát vesztette – hangzott el kedden délután az FC Dabas csarnoképületének zsúfolásig megtelt emeleti nagytermében rendezett eseményen. A szakmai kerekasztal és a lakossági meghallgatás műfaját ötvöző dabasi aszályfórumot a kecskés és tevés demonstrációk, valamint az utolsó Orbán-kormány agrárminiszerének gondnokság alá vételét szorgalmazó közjogi performansz miatt elhíresült Zöld Gerillák hívták össze.

Az alig egy hete csupán a közösségi médiában meghirdetett esemény nem várt érdeklődést keltett. A téma aktualitása mellett ebben az is szerepet játszott, hogy a mozgalmárok május 13-án, a Tisza-kormány Ópusztaszeren tartott első ülésének napján tették közzé Facebook-oldalukon a fórumra invitáló felhívást. Szinte ugyanakkor, amikor Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter ugyanezen a platformon arról tudósította követőit, hogy a kormányülésre menet Magyar Péter miniszterelnök, Gajdos László élő környezetért felelős miniszter és az Országos Vízügyi Főigazgatóság vezetőinek társaságában megszemlélte a Homokhátság elsivatagosodását Kiskunmajsa-Marispusztán lokálisan megállító kis léptékű vízmegtartás helyi önkéntes vízőrzőknek köszönhető eredményét.

Magyar Péter miniszterelnök (középen), Gajdos László élő környezetért felelős miniszter (j1) és Gacsályi József, az Országos Vízügyi Főigazgatóság műszaki főigazgató-helyettese (balról a második) a helyi önkéntes vízőrzők által a kisléptékű vízmegtartás jegyében elárasztott homoki gyepterületen Kiskunmajsa-Marispusztán 2026. május 13-án Fotó: Tanács Zoltán/ Facebook

Az sem elhanyagolható, hogy a szervezők a térség frissen megválasztott, Tisza-párti országgyűlési képviselőjét, Hende Mátét kérték fel a pódiumbeszélgetés moderátorának. A pódiumbeszélgetés résztvevőinek szakmai kvalitásai mellett ez is magyarázza, hogy a jelentős létszámú publikumot a helyiekhez csatlakozó dunántúli civil aktivisták, kőrösmenti gazdálkodók, környékbeli polgármesterek, önkormányzati képviselők, erdészeti, vízügyi, természetvédelmi és agrárszakemberek alkották.

Égető helyzet

A 2026. május 19-én rendezett dabasi aszályfórum közönsége az FC Dabas emeleti nagytermében Fotó: Qubit

A fórum első másfél óráját kitevő pódiumbeszélgetésen Máté András természetvédelmi biológus, agrártanácsadó; Baranyai Zsolt, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság általános igazgatóhelyettese; Keresztes László Lóránt, a Vízválasztó Mozgalom alapító elnökhelyettese, a parlament Fenntartható Fejlődés Bizottságának korábbi elnöke; Gacsályi József, az Országos Vízügyi Főigazgatóság műszaki főigazgató-helyettese; Balogh Péter gazdálkodó geográfus a Vízválasztó Mozgalom alapító elnöke; és Kulcsár László, a Zöld gerilla Mozgalom alapítója részletezte a 2022-es rekordaszály óta egyre súlyosbodó polikrízis okait és várható következményeit.

Kiderült, hogy a vízügyi statisztikák szerint 2021 januárjától máig hét Balatonnak megfelelő mennyiségű víz tűnt el a magyarországi talajokból, aminek pótlása korábbi módszerekkel lehetetlen feladat. „A jelenlegi hamis tájhasználattal fenntarthatatlanná válik a vízkészlet-gazdálkodás” – mondta Gacsályi József. Keresztes ehhez azt is hozzá tette, hogy az elmúlt négy évben az aszályvészhelyzet kihirdetésén túl nem történt érdemben semmiféle központi intézkedés. Ugyanúgy a vízkárelhárítás érvényesült, szabályozási szinten sem történt semmiféle előrelépés legalább abban, hogy a vízmegtartásra alkalmas mezőgazdasági területekért felelős agrárkormányzat is aktív szereplője legyen az állami aszályelhárításnak.

A vízhiánnyal vészesen csökkenő biológiai diverzitás helyi példájaként az erőfeszítések ellenére visszafordíthatatlanul kiszáradó mocsári erdőzárvány dabasi turjánost felhozó Baranyai szerint az érintetett ágazatok szoros, a rugalmas beavatkozásokat lehetővé tevő jogszabályok mellett pályázati ösztönzőkkel is megtámogatott együttműködése alapvető feltétele a sikeres cselekvésnek.

A valamennyi érintett szakterület és tudományág eredményei alapján kidolgozott, bárkinek elérhető Vízválasztó koncepcióban részletesen kifejtett metódust megemlítő Balogh summázata szerint a táj működéséhez kell igazítani az emberi tevékenységeket, „a parcellahatéroknak kell ismerni a víz határait, és nem fordítva, ne a természeti törvényeket próbáljuk meg magunkhoz igazítani, ehelyett a vízügyi üzemrendet és az agrárszabályozást kell megváltoztatni”.

Balról jobbra: Hende Máté, a Tisza-párt országgyűlési képviselője; Máté András, természetvédelmi biológus, agrártanácsadó; Baranyai Zsolt, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság általános igazgatóhelyettese; Keresztes László Lóránt, a Vízválasztó Mozgalom alapító elnökhelyettese, a parlament Fenntartható Fejlődés Bizottságának korábbi elnöke; Gacsályi József, az Országos Vízügyi Főigazgatóság műszaki főigazgató-helyettese; Balogh Péter gazdálkodó geográfus a Vízválasztó Mozgalom alapító elnöke; Kulcsár László, a Zöld gerilla Mozgalom alapítója a dabasi aszályfórum pódiumbeszélgetésén 2026. május 19-én Fotó: Keresztes László Lóránt/ Facebook

Aszálytudomány

A tervezettnél bő egy órával később befejezett fórum második felében a szakértők az egybegyűltek kérdéseire, hozzászólásaira igyekeztek érdemben válaszolni, illetve reflektálni.

Kiderült például, hogy az országot 26 ezer kilométer hosszan behálózó csatornarendszer a mezőgazdasági művelés alatt álló területek mintegy 16 százalékán alkalmassá tehető a vízpótlásra, részben a folyók többlet vízének kivezetésével, részben pedig a lefolyás késleltetésével. A publikum azt is megtudhatta, hogy a Tisza alsó szakaszán már zajlik a Koncsos László műegyetemi professzor által a korábbi mélyártereket rehabilitáló koncepciót a gyakorlatban alkalmazó pilot projekt előkészítése.

Az ócsai polgármester az agrárium alkalmazkodásának mikéntjét firtató kérdéseire válaszolva a szakértők egyet értettek abban, hogy „a gazdáknak el kell fogadni, hogy megváltoztak a körülmények, és a legnagyobb területhasználóként a mezőgazdaságnak van a legtöbb lehetősége a negatív hatásokat csökkentő alkalmazkodásra”, ehhez azonban a jelenlegi támogatási rendszert az ökoszisztémák egészét figyelembe vevő ösztönzés irányába kellene terelni. Kiderült az is, hogy a paradigmaváltó vízgazdálkodási szemlélet sem tartja ördögtől valónak az indokolt öntözést, de „az sem működik víz nélkül”.

Frissítés a dabasi aszályfórum pódiumbeszélgetésének harmadik órájában 2026. május 19-én Fotó: Qubit

A homokfásítás problémája a közeli Nyáregyháza példáján került szóba. Kisebbfajta vita alakult ki arról, hogy az eredetileg a lakott területeket is veszélyeztető futóhomok megfogására telepített véderdőket védeni kell-e, ám a település önkormányzati képviselője is megerősítette, hogy mára még a legegészségesebb ültetvényeket is meghódította az aljnövényzet helyén dűnéket alkotó homok.

A hallgatóság több tagja szorgalmazta, hogy mivel a természet- és környezetvédelmi programokhoz hasonlóan az aszályelhárítás hatékonyságát is jelentősen növelné az önkormányzati edukáció és a lakossági ismeretterjesztés, érdemes lenne erre is nagy hangsúlyt fektetni. A szervezők így ígéretet tettek arra, hogy szűkített tematikájú panelbeszélgetések formájában rövidesen folyatják azt, amibe a dabasi aszályfórummal belevágtak.