Európai pilótával készíti elő az újabb holdraszállást a NASA

Három amerikai és egy olasz űrhajós repül majd a következő Artemis küldetésen, hogy leteszteljék azokat a holdkompokat, amik az Egyesült Államok Hold felszínére történő visszatéréshez kellenek – írta meg kedden a Reuters.

Jared Isaacman, az amerikai űrügynökség (NASA) vezetője kedden jelentette be, hogy Andre Douglas, Frank Rubio, Randy Bresnik amerikai és Luca Parmitano olasz űrhajósok utaznak majd az Orion űrhajón Föld körüli pályára valamikor 2027 végén, hogy találkozzanak Elon Musk SpaceX és Jeff Bezos Blue Origin űrvállalatainak holdkompjaival.

Az Artemis–3 legénysége, balról jobbra: Andre Douglas (USA), Luca Parmitano (Olaszország), Randy Bresnik (USA), Frank Rubio (USA) Fotó: NASA

Bár az Artemis–3 nem közelíti majd meg a Holdat, az utolsó kulcsfontosságú teszt lesz a 2028-as holdraszállás előtt, és elengedhetetlen ahhoz, hogy az Egyesült Államok megelőzze a saját holdraszállását 2030-ig tervező Kínát.

„Az Artemis–3 rendkívül izgalmas, ugyanakkor rendkívül összetett és gondos koordinációt igénylő, több rakétafellövésből álló indítási kampány – mondta Jeremy Parsons, a NASA Artemis-programjának vezetője. – Rövid idő alatt fog lemenni, a világ három legerősebb rakétájával”.

A küldetést az 58 éves Bresnik vezeti majd, aki korábban tesztpilóta volt és három űrrepülésben is részt vett. A 49 éves Parmitano, aki az első európaiként repül majd az Orionon az űrhajó pilótájaként, eddig kétszer járt a Nemzetközi Űrállomáson.

Az európai részvétel jelzésértékű azután, hogy Isaacman átalakította az Artemis-programot és felhagyott a jelentős európai részvétellel készülő Hold körüli űrállomás, a Lunar Gateway megépítésével, és helyette egy felszíni holdbázis kiépítését tűzte ki célul. A csak férfiakból álló legénység kiválasztását, ami az utóbbi években már nem volt jellemző a NASA-ra, ugyanakkor kritikák érték.

Az Artemis–3 sikeréhez elengedhetetlen, hogy a SpaceX Starship HLS és a Blue Origin Blue Moon holdkompjai időben elkészüljenek. Ezt súlyosan hátráltathatja a Blue Origin New Glenn rakétájának május végi felrobbanása, ami jelentős károkat okozott a cég egyetlen indítóállásában – ugyanakkor Parsons meggyőződésének adott hangot, hogy a New Glenn készen áll majd az Artemis–3 küldetésre.

A Blue Origin Blue Moon holdkompja, amivel Föld körüli pályán találkozik majd az Orion űrhajó Illusztráció: NASA/Blue Origin

Idén áprilisban az Artemis–2 küldetésen három amerikai és egy kanadai űrhajós kerülte meg a Holdat az Orion űrhajóval, és megdöntötték az emberiség történetében a Földtől legtávolabb utazó asztronauták rekordját.