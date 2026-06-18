Bezos szerint az AI nem veszi el a munkádat, sőt, munkaerőhiányt okoz

Az Amazon alapítója, Jeff Bezos a párizsi VivaTech konferencián arról beszélt, hogy az AI nem megszünteti a munkahelyeket, hanem ellenkezőleg, növelni fogja a munkaerő keresletet. Elutasította azokat az egyre gyakoribb aggályokat, amelyek szerint az AI tömegesen váltja majd ki az emberi munkavállalókat. Szerinte a technológia új lehetőségeket teremt, és fokozza a humán munkaerő iránti keresletet.

Beszámolójában a BBC emlékeztet arra, hogy több technológiai és politikai vezető másképp gondolja, például a volt brit miniszterelnök, Rishi Sunak is, aki jelenleg a Microsoft és az Anthropic tanácsadója. Sunak szerint ugyanis az AI már most hatással van a fiatalok munkalehetőségeire.

Jeff Bezos a 10. VivaTech technológiai, start up és innovációs konferencián beszél, június 17-én, Párizsban Fotó: MUSTAFA YALCIN/Anadolu via AFP

Bezos azonban nem aggódik amiatt, hogy az AI feleslegessé teszi az emberi munkát. „Ezzel egyáltalán nem értek egyet. Sőt, szerintem az AI munkaerőhiányt fog okozni.” Optimista képet festett az AI társadalmi szerepéről, és úgy véli, az emberi fejlődés korlátja nem az ambíció hiánya, hanem azok az akadályok, amelyeket épp a technológia segít lebontani.

Beszélt új projektjéről, a Prometheusról is beszélt, amely fizikai gyártási folyamatok felgyorsítására összpontosít, azaz az automatizációra, ezen kívül az űrkutatással kapcsolatos hosszú távú elképzeléseit is ismertette. A világűrt „kínálati és nem keresleti szempontból korlátozott területnek” nevezte, vagyis szerinte nem az érdeklődés hiányzik, hanem a hozzáférés korlátozott.

Véleménye szerint a Hold ideális kiindulópont az emberiség Földön túli terjeszkedéséhez, mivel közel van és jelentős erőforrásokkal rendelkezik. „Nem csupán látogatóba megyünk a Holdra, hanem ott is akarunk maradni” – mondta Bezos, aki szerint olyan technológiák, mint az elektrolízis, lehetővé tehetik az ottani erőforrások felhasználását rakéták újratöltésére és az állandó jelenlét fenntartására.

A beszélgetés során szóba került Bezos másik vállalkozása, a Blue Origin űrutazási cég is, amelynek személyzet nélküli New Glenn rakétája májusban egy földi teszt során a floridai Cape Canaveralban felrobbant. „Hatalmas csapás volt, de utólag úgy látjuk, rendkívül szerencsések voltunk” – mondta Bezos. A robbanásban senki sem sérült meg, és épségben maradt több kulcsfontosságú infrastrukturális elem is az indítóállásban – például az üzemanyag- és hajtóanyag-rendszerek.

A Blue Origin jelenleg azért versenyez, hogy meghatározó szereplővé váljon a kereskedelmi űrutazás és a holdkutatás területén, eközben pedig Elon Musk SpaceX vállalatával küzd a Földön kívüli infrastruktúrák piacán.

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