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Háromszor idősebb lehet a Naprendszernél az a csillagközi üstökös, amely tavaly száguldott el a Nap mellett

Bodnár Zsolt
június 25.
tudomány

Tavaly száguldott el a Nap mellett a 3I/Atlas nevű csillagközi üstökös, amely egy hétfőn a Nature-ben megjelent tanulmány szerint közel háromszor idősebb lehet magánál a Naprendszernél. Az üstökös csupán a harmadik, az emberiség által valaha megfigyelt, a Naprendszerünkön kívülről érkező objektum, a 2017-es 1I/'Oumuamua és a 2019-es 2I/Borisov után. Elődeivel ellentétben azonban a 3I/Atlas elég fényes volt ahhoz, hogy részletes izotópadatokat lehessen gyűjteni róla, így páratlan betekintést nyújtott galaxisunk, a Tejútrendszer más részeiből származó anyagba.

A tanulmány szerint az üstökös akár 12 milliárd éves is lehet, szemben a bolygórendszerünk becsült 4,5 milliárd éves korával – ez arra késztette a tanulmány vezető szerzőjét, Martin Cordinert a NASA Goddard Űrrepülési Központból, hogy kijelentse: ez lehet „a Naprendszerünkben valaha megfigyelt legősibb objektum”.

A Hubble űrtávcső képe a 3I/Atlas üstökösről. A 2025. július 21-én készült felvétel idején 445 millió kilométerre járt a Földtől.
Forrás: NASA, ESA, David Jewitt (UCLA); Image Processing: Joseph DePasquale (STScI)

Ezek a megállapítások a James Webb űrtávcső és a chilei ALMA obszervatórium segítségével gyűjtött kémiai izotópmérésen alapulnak. Az adatok olyan elemi összetételt tártak fel, amely egyetlen ismert naprendszerbeli objektumhoz sem hasonlít: a 3I/Atlas például tízszer több deutériumot (a hidrogén nehézvízben is megtalálható izotópját) tartalmaz, mint a Naprendszer saját üstökösei. A nehézvíz ilyen szokatlanul magas koncentrációja csak rendkívül hideg környezetben alakulhat ki, ami arra utal, hogy az üstökös -243 Celsius-fok hőmérsékletű körülmények között keletkezett, ezzel a Naprendszerünkben valaha megfigyelt egyik leghidegebb objektumról van szó.

Az üstökös pontos eredete egyelőre ismeretlen, a kutatók azonban úgy vélik, hogy egy „kozmikus dél” nevű korszakból származhat, vagyis körülbelül 10 milliárd évvel ezelőttről, amikor rengeteg csillag képződött az univerzumban. A saját Naprendszerünk üstököseihez hasonlóan a 3I/Atlas valószínűleg egy bolygó erőszakos kialakulása során lökődött ki pályájáról, majd Cordiner szavaival élve „hatalmas, elképzelhetetlen pályákon keringett több milliárd éven át a galaxisban”. Amikor tavaly júliusban először észlelték, rövid ideig vad spekulációk keringtek az interneten: Avi Loeb harvardi professzor idegen űrhajót látott benne, amit a NASA határozottan cáfolt, míg a földönkívüli intelligencia kutatásával foglalkozó SETI Intézet néhány hete szintén azt közölte, hogy az üstökössel kapcsolatban „nem talált földönkívüli technológiára utaló bizonyítékot”.

Sajnos a 3I/Atlas tanulmányozásának lehetőségei rohamosan szűkülnek. Az üstökös hamarosan elhagyja a Naprendszert, és minden bizonnyal soha nem tér vissza, így a jövőbeli megfigyelések egyre nehezebbé válnak. A tudósok ennek ellenére optimisták a szakterület jövőjével kapcsolatban, és arra számítanak, hogy az elkövetkező években – különösen a Chilében nemrégiben üzembe helyezett Vera C. Rubin Obszervatórium révén – sok további csillagközi objektumot sikerül felfedezni.

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Karakas Alexandra, Tuboly Ádám Tamás tudomány 2022. május 3.

Közel öt éve, hogy áthaladt a Naprendszeren egy különös objektum, az 'Oumuamua, amely a kezdetektől megosztotta a tudósokat: furcsa kisbolygóról, csillagközi üstökösről vagy egy földöntúli civilizáció építményéről van szó? Utóbbi elméletet a Harvard világhírű asztrofizikusa, Avi Loeb képviselte a leghangosabban, erről írt könyve nemrég magyarul is megjelent.

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