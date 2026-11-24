A többek közt az internetet és a mesterséges intelligenciát is működtető adatközpontok áramigénye miatti légszennyezés messze az épületektől is károsíthatja az emberek egészségét, állítják a Massachusettsi Műszaki Egyetem (MIT) kutatói az Environmental Research Letters folyóiratban megjelent friss tanulmányukban.

A kutatók számításai szerint az amerikai adatközpontok 2023-as áramfogyasztása miatti többletszennyezés mintegy 650 ember korai halálához járulhatott hozzá, 513-éhoz a szálló finompor (PM2,5), 137-éhez pedig a talajközeli ózon (szmog) révén. Ez az áramtermeléshez köthető összes amerikai légszennyezési halálozás nagyjából 5,3 százaléka. A Lawrence Berkeley Nemzeti Laboratórium becslése szerint 2023-ban az adatközpontok az Egyesült Államok áramfogyasztásának körülbelül 4 százalékát tették ki, és ez az arány azóta valószínűleg tovább nőtt.

A kutatók azt modellezték, hogy az ország több mint tízezer erőműve közül óráról órára melyek termelnek többet az adatközpontok miatt, és a kibocsátott nitrogén-oxidok és kén-dioxid hogyan alakulnak át és terjednek a légkörben. Az eredmény szerint az áramfogyasztás és a károkozás helyszíne nem azonos: az adatközpontok áramigénye főleg Virginiában és Texasban összpontosul, a lakosságarányos halálozás viszont Iowában, Nevadában, Dél-Dakotában és Kansasben volt a legmagasabb.

A Meta épülő adatközpontja a texasi El Pasóban 2026 augusztusában Fotó: BRANDON BELL/Getty Images via AFP

Ennek egyik oka az összekapcsolt villamosenergia-hálózat: a virginiai többletigényt a kutatók szerint részben az Ohio völgyének régebbi, szén- és gáztüzelésű erőművei elégítik ki. A másik ok a légkör, mivel a szennyezést a szél a szomszédos államokba sodorja, a mezőgazdasági vidékeken pedig a műtrágyából származó ammónia elősegíti a finompor képződését. Emiatt a vidéki lakosság kockázata lényegesen nagyobb, mint a városiaké.

A halálozási adatok ugyanakkor nem megfigyelésen, hanem modellszámításon alapulnak, vagyis a kutatók a becsült többletszennyezést epidemiológiai összefüggések alapján fordították le korai halálesetekre. A számítás azzal is egyszerűsít, hogy az adatközpontok a nap minden órájában ugyanannyi áramot használnak, ráadásul a 2023-as állapotot tükrözi, miközben azóta rohamosan épülnek az újabb létesítmények. Noelle Selin, a tanulmány vezető szerzője szerint az eredmények e fenntartások mellett is azt mutatják, hogy az adatközpontok szennyezése nem csak helyben valósul meg. Kollégája, Yuang Chen hozzáteszi, hogy a helyszínek kiválasztásánál a föld- és energiaárak mellett a levegőminőségre gyakorolt hatást is figyelembe kellene venni.

Az adatközpontok környezeti, társadalmi és más hatásairól az AI Híradó májusi adásában beszéltünk részletesebben:

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