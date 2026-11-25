„Milliókkal bohóckodnak ott, ahol milliárdok hiányoznak. Magyarország talajából tartósan nagyjából 7 milliárd köbméter víz hiányzik. Ehhez képest a csatornákban meg a Tisza-tóban amúgy is meglévő pár százmillió köbméterrel dobálózni olyan, mintha egy kiszáradt erdőre kilocsolnánk egy vödör vizet, aztán kihirdetnénk, hogy megoldottuk a tűzvédelmet” – hívja fel a figyelmet a Zöld Gerilla Mozgalom szerdai Facebook-bejegyzése az Élő Környezetért Felelős Minisztérium (ÉKFM) vízgazdálkodási kommunikációjára.

A provokatív kecskés és tevés demonstrációk mellett hiánypótló aszályfórumokat is szervező civil szervezet azt állítja, hogy megdöbbentő a hasonlóság az utolsó Fidesz-kormány vízgazdálkodási közleményei és a jelenlegi Tisza-kabinet legutóbb kedden frissített vízmegtartási jelentései között.

A zöld gerillák szerint 2025 júliusában az „Aszályvédelmi Operatív Törzs és Hubai Imre pontosan ugyanezekkel a számokkal dobálózott: 500–650 millió köbméter betárolt vízről, megtelt csatornákról meg duzzasztókról zengtek győzelmi jelentéseket. (...) És mi lett a vége? Sikerült ezzel megakadályozni a 2026-os aszályt? Nem. Most meg mi történik? Jön az új vezetés, az ÉKFM és Gajdos, és elmondja szóról szóra ugyanezt a mantrát a 650 millió köbméterről meg az 51 milliós őszi pluszról”.

A Zöld Gerilla Mozgalom 2026. november 25-én publikált „adatvizualizációja” Fotó: Zöld Gerilla Mozgalom/ Facebbok

A kormányzatnál már idén augusztusban a kis léptékű vízmegtartás módszereit szorgalmazó zöld gerillák szerint a politikusok a „civilek vérverejtékes munkájával flexelnek. Mindkét csapat a saját tehetetlenségét fedi el azzal, hogy más tollával ékeskedik. Amit valójában a civilek hoztak létre – saját forrásból, rengeteg munkával és az igazgatási szervekkel vívott folyamatos harcok árán –, azt most az állam próbálja saját sikerként eladni a kamerák előtt. És hogy mi lesz ennek a következménye? Meg fogja akadályozni ez a számháború a 2027-es aszályt? Hótzicher, hogy nem”.

Korábban megírtuk, hogy Gajdos László miniszter az elmúlt hetekben napi rendszerességgel népszerűsíti a Tisza-kormány „átfogó vízmegtartási programját”, ám a tárcától utoljára november 11-én azzal a válasszal hárították el érdeklődésünket, hogy