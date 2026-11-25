Egyelőre ritkán bocsátanak el embereket a mesterséges intelligencia miatt, a cégek többsége viszont már kevesebb új munkatársat vesz fel – derül ki az Anthropic közgazdászainak friss jelentéséből. Nathan Wilmers, Maxim Massenkoff és Peter McCrory 58 amerikai vállalat munkatársaival készített összesen 66 interjút, a fogorvosi rendelőktől a fuvarozókon és ügyvédi irodákon át pénzügyi alapokig. Az eredmény nem egy szokványos közgazdasági tanulmány; a megkérdezett cégek mind az Anthropic ügyfelei voltak, a minta nem véletlenszerű és nem reprezentatív, de a szerzők szerint a jelentés így is hasznos történeteket és egy értelmezési keretet kínál, amiket később számszerű kutatásokkal lehet és kell is ellenőrizni.

AI-kreditekre költik a pénzt új munkatársak helyett

A cégek közül mindössze kettőnél fordult elő, hogy az automatizálás miatt teljesen megszűnt egy munkakör, és valaki elvesztette az állását. További öt cég küldött el olyanokat, akik nem voltak hajlandók AI-t használni, tíz pedig éppen az AI miatt vett fel új embereket, főleg az AI bevezetésére és informatikai támogatásra.

A cégek kétharmada ugyanakkor arról számolt be, hogy kevesebb embert vesz fel, mint AI nélkül tenné: többnyire nem megszüntetnek állásokat, hanem nem töltenek be olyanokat, amelyekre a növekedéshez szükségük lett volna.

Az egyik interjúalany szerint emberek felvétele helyett tokeneket (lényegében az AI-eszközök használatához szükséges krediteket) vásárolnak. A legkeményebb ezen a téren az AI-ra épülő startupok gyakorlata: a becslést adó hat cég állítása szerint átlagosan négyszer annyi alkalmazottal dolgoznának, ha nem használnának AI-t.

Magyarországot is érintheti

Egyelőre a külsős munkaerő jár a legrosszabbul. Kilenc cég mondta, hogy leépítette az alvállalkozóit, köztük fejlesztőket, ügyfélszolgálatosokat, jogászokat és adminisztratív feladatokat ellátó munkatársakat. Ezeket a munkákat a cégek jórészt már korábban kiszervezték, gyakran külföldre; az egyik pénzügyi vállalat például jóval több mint száz külföldi adatfeldolgozó és fejlesztő alvállalkozótól vált meg. Ezek olyan feladatok, amelyeket könnyű pontosan leírni és kiadni valakinek, például egy szerződés átnézése vagy egy ügyfélkérdés megválaszolása – és ha egy külföldi alvállalkozónak ki lehetett adni őket, akkor egy AI-nak is ki lehet. A szerzők szerint ez az üzleti szolgáltató központoknak is intő jel lehet, ami Magyarországot is érintheti, ahol számos nemzetközi cég működtet ilyen központot.

A felülről elrendelt automatizálás ugyanakkor sokszor elakad. Egy jól működő AI-rendszer felépítéséhez szakértők kellenek, akik érthető módon nem lelkesednek azért, hogy a saját helyettesítőjüket építsék meg – az egyik interjúalany szerint ezzel a saját sírját ásná. Ráadásul a cégeknek a tempót is nehéz tartaniuk: a külső cégektől vásárolt AI-szoftverek közül sok már néhány hónap után elavult, mert az újabb modellek gyorsan túlszárnyalták őket.

Megfigyelés, sunnyogás, átképzés

A jelentés arra is kitér, hogy egyes cégek már AI-jal mérik a dolgozóik teljesítményét: az egyik részlegvezető például minden reggel átnézi, hogy ki mennyit dolgozott óránként, ami érthetően nyugtalanítja a munkavállalókat.

Máshol viszont épp a dolgozók nem kötik a főnökük orrára, hogy mennyi időt spórolnak meg az AI-jal: egy vezető arról panaszkodott, hogy a munkavállalók a hetente felszabaduló tíz órában inkább a kutyájukat sétáltatják.

Úgy tűnik, azok a cégek jártak a legjobban, amelyek nemcsak bevezették az AI-t, hanem a munkát is átszervezték körülötte. Ezeknél a dolgozók szélesebb feladatkört kaptak, hogy egymaguk vagy kis csapatban egész folyamatokért feleljenek: a fejlesztők például a kódolás mellett a termék tervezésébe és az ügyfelekkel való egyeztetésbe is bekapcsolódtak. Akiknek a munkáját átvette az AI, azokat olyan feladatokra állították át, amelyekre az AI még nem képes, például az ügyfelekkel való kapcsolattartásra vagy a döntéshozatalra.

A szerzők szerint ez a dolgozóknak és a cégeknek is jó lehet, de hozzáteszik, semmi nem garantálja, hogy az AI a jövőben nem szüntet meg tömegesen munkahelyeket, és ha ez bekövetkezik, határozott kormányzati lépésekre lesz szükség.

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