A KFC-be is érkezik a műhúsból készült csirkeszárny

Az utóbbi hónapok nagy műhúsmániája eddig leginkább a hamburgerezőket érintette: a két óriás közül az Impossible Foods a Burger Kingnek szállít műhúspogácsákat, a Beyond Meat pedig kisebb gyorséttermeknek – többek közt Magyarországon is üzemelőknek – kínálja növényi alapú húspótlékait. A McDonald's a Nestlétől szerzi be a cuccot, de már pizza és taco is készül különböző növényi fehérjékből.

Most a KFC is csatlakozik a trendhez: az láncot működtető Yum! Brands Inc. bejelentette, hogy augusztus 27-től az egyik atlantai éttermében teszteli a Beyond Meat műcsirkéjéből készült termékeit. Az előzetes minták bármelyik menürendeléséhez ingyen járnak, és egyelőre kétféle műhúst tesztelnek a Beyond Fried Chicken brand alatt: csirkenuggetet és csont nélküli csirkeszárnyat.

Fotó: KFC

Azt egyelőre nem árulták el, hogy milyen növényi hozzávalókból készül a műcsirkehús, a Beyond Meat hivatalos kínálatában továbbra is csak a marhahúst pótló termékek szerepelnek, húspogácsa, fasírt, kolbász és darált hús formájában, de a Bloomberg szerint már baconnel is próbálkozik a cég.

Borsó + tojás + lenmag + bambusz = csirke

A Beyond Meat mindenesetre tovább terjeszkedik, és az olyan észak-amerikai láncok mellett, mint a Dunkin, a Tim Hortons vagy a Carl's Jr., a KFC az eddigi legnagyobb lánc, amellyel összeállt.

Ráadásul most egy olyan piacra lépett be, amely szintén az elmúlt hónapokban pörgött fel. A Tyson Foods júniusban jelentette be, hogy borsófehérjéből, tojásfehérjéből, lenmagból és bambuszból készült műcsirkenuggeteket is kezd árulni, de a Perdue Farms és a Conagra is júliusban vett fel a kínálatába csirkehúst imitáló növényi termékeket.

A Beyond Meat részvényei pedig tovább szárnyalnak: a KFC-bejelentés után, hétfőn 4,9 százalékkal nőtt a részvények értéke a New York-i tőzsdén, így most 154 dolláron áll. Ez azt jelenti, hogy első nyilvános részvénykibocsátása (IPO), vagyis május elseje óta összesen 500 százalékkal nőtt a Beyond Meat-papírok értéke.

