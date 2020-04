Jó ötlet szándékosan szabadjára engedni a járványt úgy, hogy csak az időseket zárjuk karanténba?

Járványdinamikai cikkeinkben már említettük azt az elképzelést, ami korábban Nagy-Britanniában komolyan felmerült, és amit azóta már a britek is elvetettek, de most a közösségi oldalak magyar szegleteiben újra előkerült: mi lenne, ha szándékosan felgyorsítanánk a koronavírus terjedését úgy, hogy csak az időseket és a legveszélyeztetettebbeket zárnánk karanténba? Az elképzelés szerint a lakosság nagy része hamar átesne a fertőzésen, kialakulna a nyájimmunitás, a gazdaság újraindulna, az élet pedig egycsapásra visszatérne a régi kerékvágásba.

Jó ötlet?

A Qubit eddig számos stratégiai lehetőséget ismertetett és vitatott meg. Ezek közé tartozott a brit modell mellett például a pöröly és a tánc elképzelés, vagy izraeli kutatók időszakos okoskaranténra vonatkozó felvetése. A brit elképzelésről már a legelején elmondtuk: a legfőbb baj vele az, hogy az európai társadalmakban túl nagy, Magyarországon pedig kiemelkedően magas az idősek aránya. Mivel a magyar járványkezelés nem a korábbi brit elképzelés irányba ment, és mivel erősek voltak az ellenérvek vele szemben, amit azóta a britek is beláttak, ezért járványdinamikai cikksorozatomban kvantitatíve én sem részleteztem még eddig ezt a lehetőséget, helyette a magyar szempontból fontosabb és aktuálisabb kérdésekkel foglalkoztam.

Most azonban a korábban ismertetett SEIR járványdinamikai modell segítségével bemutatom ennek a korábbi brit elképzelésnek is a feltételeit, jellemzőit és buktatóit, amiből világosan látszik, hogy melyek azok a racionális ellenérvek, amelyek eddig talán nem jelentek meg kellő hangsúllyal a médiában. Természetesen mindenki előtt nyitva áll a lehetőség a diskurzusra, én itt most elsősorban járványdinamikai szempontból vizsgálom a kérdést.

Kötelezően kéne átesni a fertőzésen

A felvetett elképzelés szerint a veszélyeztetetteket, vagyis a 60 év felettieket és a szervi betegeket saját életük védelme érdekében szigorúan el kellene különíteni. A fennmaradó többségnek – egyes a közösségi médiában elhangzott, de szakmailag nem megalapozott becslések szerint az emberek 70-80 százalékának – nagyjából másfél hónap alatt át kellene esnie a fertőzésen. Így kialakulna a nyájimmunitás, és a társadalom a koronavírustól védetten folytathatná életét anélkül, hogy beláthatatlan gazdasági károkat kellene elszenvednünk.

A kutya ott van elásva, hogy a 70-80 százalék nem teljesen helytálló, és ez kardinális kérdés. A KSH honlapján bárki megnézheti a magyar korfát: eszerint 2020-ban Magyarországon a lakosság 32,33 százaléka 60 év feletti. Az ebbe a korcsoportba tartozók egy részét ráadásul nem lehet egyedül karanténba zárni, mert szükségük van ápoló vagy ellátó személyzetre, és akkor még ott vannak a 60 év alatti veszélyeztetettek, köztük az egyéb szervi betegségekkel küzdők is. Mármost tudni kell, hogy a nyájimmunitás kialakulásához a legelfogadottabb becslések szerint minimum a teljes lakosság 60 százalékának át kellene esnie a fertőzésen, de pár százalékkal még inkább többnek. Ez azt jelenti, hogy ha a megóvandó veszélyeztetettek és ápolóik összesített aránya elérné a 41 százalékot, akkor a maradék 59 százalék, akiket lehetőségünk lenne megfertőzni, nem tudná biztosítani a nyájimmunitást, amiért az egészet csinálnánk. Láthatjuk tehát, hogy sajnálatos módon az egész projekt kivitelezhetősége pár százalékon múlik, és pengeélen táncolnánk, ha ezt a stratégiát választanánk.

De van más probléma is. Tegyük fel, hogy 40 százaléknál kevesebb embert karanténozunk, és a maradék átfertőződésével elvileg el tudjuk érni a nyájimmunitást. Tegyük fel most egy pillanatra azt is, hogy ez a fajta karantén megvalósítható (erre később még visszatérünk). Mivel a maradék éppen 60 százalék, vagy nagyon közel van hozzá, ezért azoknak, akik nincsenek karanténban, kötelezően át kellene esniük a fertőzésen, azaz a projekt sikere érdekében ezt lényegében törvényileg elő kellene írni. Ez elég bizarr megoldás lenne, és egyúttal azt is jelentené, hogy a vírus reprodukciós rátájának igen magasnak kellene lennie. Ha 39 százalékos karanténnal számolunk, akkor a számítások szerint a reprodukciós rátának R 0 = 4,2 kellene lennie, ami kifejezetten magas érték. Ez lényegében azt jelenti, hogy ha nem orvosok adnák be kötelezően a fertőző vírust a teljesen egészségeseknek, akkor gyakorlatilag koronajárvány-bulikat kellene szervezni ahhoz, hogy felgyorsítsuk a járvány terjedését.

Hogyan zajlana le a járvány?

Ami a járvány lefutását illeti, a becsült másfél hónap körülbelül stimmel 39 százalékos karantén esetére, ilyen gyors terjedés esetén a tetőzés egy hónapon belül lenne várható, lásd az alábbi ábrát. Mivel ilyen gyors a lefolyás, nem nagyon lenne idő arra, hogy a reprodukciós rátát aktívan szabályozzuk: azt azonnal helyesen kellene beállítani, vagy a végére nem esnének át kellő mennyiségben az emberek a fertőzésen, és utólag kellene letesztelni a lakosság 60 százalékának nagy részét, illetve mesterségesen megfertőzni őket, hogy teljesítsük a kívánt célt.

A járvány alakulása a SEIR járványdinamikai modell szerint, azzal a feltétellel, hogy a járvány végére 60 százalék legyen a teljes populáció átfertőződése, ami a nyájimmunitás kialakulásához szükséges Illusztráció: Gáspár Merse Előd

Aztán van még egy probléma, ami a fenti ábrán is jól látszik. A fertőzöttek száma a tetőzéskor egy 39 százalékos karantén esetén kb. 2 millió ember lenne egyszerre (piros görbe). Az elképzelés lényegi része, hogy a koronavírus leginkább az időseket és a jól körülhatárolható betegséggel rendelkezőket érintheti olyan súlyosan, hogy intenzív ellátásra szoruljanak – őket viszont mind karanténba zártuk, így a maradék a feltételezések szerint nem szorul majd intenzív ellátásra, legalábbis nem olyan sokan. De vajon tényleg elképzelhető, hogy 2 millió fertőzöttből kevesebb mint 3000 szorul majd intenzív kórházi ellátásra (kb. ennyi lélegeztetőgép áll rendelkezésre Magyarországon)? Ez másfél ezreléket jelent, miközben az eddigi adatok az 50-es korosztályra is még 1 százalék körüli becsült halálozási rátát mutatnak. Arról nem is beszélve, hogy a legveszélyeztetettebbek a kardiovaszkulárs betegségben szenvedők, akik Magyarországon jelentősen többen vannak az európai átlagnál.

60 év helyett természetesen lehetne magasabb korhatárt is húzni: a britek eredetileg csak a 70 év fölöttieket akarták szigorúan elkülöníteni, ekkor viszont a fertőzöttek milliós körében lenne sokkal nagyobb az intenzív ellátásra szorulók aránya és a halálozási arány, ahogy azt a fentiekben láttuk. Egy 30 százalékos karantén esetén pedig már a járvány lefolyása sem lenne olyan rövid: az ábra alapján legalább 3 hónapig tartana.

A csoportos karantén veszélyes

Mindezek a járványdinamika alapelveiből következnek, de nyilván vannak az elképzeléssel kapcsolatban más nehézségek is, például a karantén kivitelezhetősége. Lehetséges lenne egyéni karantén, vagy csoportos. Az egyénivel az a gond, hogy kevésbé tartható és ellenőrizhető szigorúan, bár ebben az esetben kétségkívül az egyénre lehetne terhelni a felelősséget. Másrészt egyéni karantén esetén egy 57 és 62 éves házaspárt nyilván nem tudnánk szétválasztani. A csoportos karantén viszont nagyon veszélyes, mert egyetlen fertőzött bejutása rögtön az egész csoportot megfertőzné. Éppen ezért csoportos karantén esetén a karanténba vonulás előtt tesztelésre lenne szükség, vagyis a társadalom nagyjából 40 százalékát tesztelni kellene, ráadásul valószínűleg kétszer is, mert a tesztek a fertőzésnek csak bizonyos fázisától kezdve mutatják ki a fertőzést, és nem is teljesen megbízhatók. Mármost eddig a magyar állam a tömeges tesztelés iránt nem mutatott túl nagy hajlandóságot, tehát erősen kétséges, hogy erre lenne pénz, lehetőség vagy akár szándék.

Végül megemlíteném, hogy az egész dolog azért történne, hogy kialakuljon a nyájimmunitás, amit tipikusan vakcinával szoktak elérni, csak itt most nem akarjuk megvárni a vakcinát. Természetesen nem tudhatjuk, hogy biztosan elkészül-e a vakcina, és ha igen, mikorra, de meglehetősen nagy az esély arra, hogy valamikor lesz, mert tucatnyi kutatócsoport próbálkozik különböző módszerekkel, és a pénzügyi támogatás is adott. Másrészt nem tudjuk, hogy egy esetleges természetes immunitás mennyi ideig védené a társadalmat, sőt: időközben a vírus mutálódhat is, és akkor a korábbi immunitás már nem lesz hasznos. Ezen kívül ha ki is alakul a nyájimmunitás, egy idősotthonban még ebben az esetben is sokan megbetegedhetnek lokálisan, ha bejutna a fertőzés.

A fent bemutatott lehetőség felvetése és a róla folytatott diskurzus valid, de ezt korábban sem rejtette senki véka alá. A briteknél az ötlet konkrétan kormányzati stratégiaként indult, és a magyar média is beszámolt róla pro és kontra, csakhogy a legtöbb ország hallgatott a szakértőkre, és a fenti járványdinamikai érveket mérlegelve elvetette ezt a lehetőséget. Bár a gazdasági szempontok miatt a laikusok számára csábítónak tűnhet a gondolat, jobban átgondolva sajnos jelentős kockázatok mellett sem tudná elérni a célját.

Természetesen az idősek óvása és az önkéntes karantén továbbra is fontos, de ettől nem várhatjuk alapvetően a nyájimmunitás elérését, a folyamat felgyorsítása pedig a fentiek fényében kifejezetten rossz ötletnek tűnik.

