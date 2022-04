Mátyás vagy István? István vagy Mátyás? Hamarosan kiderül, ki a legnagyobb király

segítsd a munkánkat! Támogasd a tudomány népszerűsítését,

Lassan két hónapja indult a Ki a legnagyobb király? című cikksorozatunk, amelyben történészek és történelemtanárok segítségével fejtjük fel a magyar történelem legnagyobb hatású uralkodóit. A királyportrék közlésével párhuzamosan szavazást is indítottunk, és jelen állás szerint alig van különbség a két (tehát a szakértői és az olvasói) lista között.

Március 1. óta több mint tízezer, a cikk írásának időpontjáig egészen pontosan 10 675 szavazat érkezett, és az már a legelején kiderült, hogy a tíz legnagyobb királyunk személyében nincs vita a történészek és a közvélemény között: a top 10 összetétele már akkor is egyezett, amikor a szakmai lista helyezettjei közül még csak egy volt ismert. A helyezések között van némi eltérés.

A március 3-i részeredményekhez képest alig változott a szavazás sorrendje, egyetlen nagy vesztese van az elmúlt két hónapnak: IV. Béla, aki a 3. helyről az ötödikre csúszott vissza, Károly Róbert és Nagy Lajos örömére.

Az olvasói lista 10 675 szavazat után

A szakmai top 10-hez képest a szavazás legnagyobb nyertese Nagy Lajos, aki az olvasók listáján a 4., a történészekén pedig csak a 8. helyre került, míg a legnagyobb vesztese Szent László, akit a szakértők a 4. helyre soroltak, de a szavazóknál csak a 7. helyre volt elég.

Már csak két cikk van hátra a sorozatból, és talán felesleges is titkolni, hogy természetesen (és most szigorúan időrendi sorrendben írom) István és Mátyás osztozik az első két helyen. A második helyezettet bemutató cikk a hétvégén érkezik, amiből már kitalálható a győztes személye is.

Szavazni továbbra is ér, a sorozat befejeztével végeredményt hirdetünk, és kiderül, hatással volt-e az emberek véleményére a történeti áttekintés.