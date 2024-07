Csodás kortárs magyar fotókon elevenedik meg az ember és a víz kapcsolata

Hullámtörés címen rendezett kiállítást a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ. Az augusztus 25-ig megtekinthető tárlat a kurátor Kopin Katalin szándéka szerint olyan fotográfiai anyagokat mutat be hat magyar fotográfustól, amelyeknek központi eleme a víz, vagy éppen annak a hiánya.

„A fotóesszék a vízhez való kapcsolódásunk jelenét mutatják be, de általuk megismerhetjük a bemutatott területek múltját és magunk elé képzelhetjük a kirajzolódó jövőképüket is. A kiállítás első termében tőlünk távol eső vidékeket járhatunk be, Nicaraguát, Majuli szigetét, Brazíliát, Törökországot és Európa más országait, míg a második teremben a szűkebb környezetünk kerül fókuszba, a szomszédos Kárpátalja és Magyarország tájai, vizei” – olvasható a kiállítás kurátori összefoglalójában.

Az erózió elleni védekezés, az őshonos növények termesztéséhez kapcsolódó vízigény, a vízhasználat ökológiai lábnyoma, a fenntarthatatlan bányaművelés következményei, a természetes vízfelületek kiszáradásának környezetre gyakorolt hatásai vagy a folyószabályozás beláthatatlan okozatai úgy jelennek meg a sorozatokban, hogy valamennyi képanyagból kiderül: az ember is a természet része.

Az alábbi fotográfiákat az Qubit kizárólag egyszeri felhasználásra kapta meg a Capa Központtól.

Kállai Márton

az évszázadokig a sóbányászatból élő nyugat-ukrajnai Aknaszlatina életét dokumentáló fotográfiáiból válogatott.

photo_camera Kállai Márton „Feloldódó létezés” sorozatának egyik képe a Capa Központ 2024-es Hullámtörés című tárlatán Fotó: Kállai Márton

Molnár Zoltán

globális kérdéseket feszegető sorozata nem korlátozódik egy adott térségre, a helyszíneket az elmúlt másfél évtized utazásai határozzák meg.

photo_camera Budapesti jelenet Molnár Zoltán „Aqua fotóesszé (1999-2018)” sorozatából a Capa Központ Hullámtörés című 2024-es kiállításán Fotó: Molnár Zoltán

photo_camera Képkocka Molnár Zoltán „Aqua fotóesszé (1999-2018)” sorozatából a Capa Központ Hullámtörés című 2024-es kiállításán Fotó: Molnár Zoltán

photo_camera Képkocka Molnár Zoltán „Aqua fotóesszé (1999-2018)” sorozatából a Capa Központ Hullámtörés című 2024-es kiállításán Fotó: Molnár Zoltán

Zoltai András

Eláraszthatsz, én itt leszek című sorozatában a Brahmaputra folyó Majuli szigetének átalakuló, változó arculatát mutatja be.

photo_camera A klímaváltozás frontvonala Majuli szigeténél Zoltai András „Eláraszthatsz, én itt leszek” sorozatában a Capa Központ Hullámtörés című 2024-es kiállításán Fotó: Zoltai András

photo_camera Részlet Zoltai András „Eláraszthatsz, én itt leszek” sorozatából a Capa Központ Hullámtörés című 2024-es kiállításán Fotó: Zoltai András

Balázs Zsolt

szabadúszó fotográfus megrázó Homokhátság-sorozatát tavaly mutattuk be a Qubiten, a képernyős verzióban is erős anyag kiállított nagyításai még drámaibban szembesítik a látogatót a magyar Alföld elsivatagosodásával.

photo_camera Hortobágyi halászok Balázs Zsolt „Akkor is itt maradunk, ha ez a föld kiszáradt” sorozatából a Capa Központ 2024-es Hullámtörés tárlatán Fotó: Balázs Zsolt

Bácsi Róbert László

egy nicaraguai kakaóbab ültetvény mindennapjait követve készítette el „Értéktelen kincs” című sorozatát.

photo_camera Fotó Bácsi Róbert László „Értéktelen kincs” sorozatából a Capa Központ Hullámtörés című 2024-es kiállításán Fotó: Bácsi Róbert László

Végh László

fotóesszéjében a Tisza teljes hosszát végigjárva dokumentálja a vízfolyam változó partszakaszait, medrének alakulását, és a folyó mentén élők vízhez való viszonyulását.

photo_camera Folyószentelés Szolnoknál Végh László Tisza-sorozatából a Capa Központ Hullámtörés című 2024-es kiállításán Fotó: Végh László

photo_camera Kárpátaljai epizód Végh László Tisza-sorozatából a Capa Központ Hullámtörés című 2024-es kiállításán Fotó: Végh László

(Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ: Hullámtörés – Magyar fotográfusok vízről és emberről)

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: