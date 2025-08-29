A cigifilterek nem szűrnek, hulladékként pedig pusztítóak, be kellene hát tiltani őket

A cigaretta filtereknek nincs valódi funkciójuk, viszont borzasztóan szennyezőek. Ha a műanyag zacskókra szigorú szabályok vonatkoznak, a filterekre miért nem? - kérdezi két egészségügyi szakember vitacikke, akik azt javasolják, tiltsuk be a filtereket. Ki is fejtik pontosan, miért.

Az ötvenes években, amikor bevezették és elterjesztették a filteres cigarettákat, még hittek abban, hogy a füstszűrő valamelyest védi az egészséget. Ma már pontosan tudjuk, hogy nem csökkenti a káros hatásokat, sőt, egyes kockázatokat még növel is. A füst lágyításával és a mély belégzés megkönnyítésével ugyanis fokozhatja a tüdőrák kockázatát. Az ‘50-es évek elején egy népszerű szűrőtípus még azbesztet is tartalmazott, mégis, a mai napig sok dohányos hiszi, hogy a szűrők biztonságosabbá teszik a cigarettát – írja a Conversation-ben közölt véleménycikkében egy brit és egy amerikai kutató, illetve egészségügyi szakember.

Sör és füstszűrős cigaretta Rómában, idén áprilisban Fotó: JAKUB PORZYCKI/NurPhoto via AFP

Mára az is egyértelmű, hogy a filterek környezeti katasztrófát jelentenek: cellulóz-acetátból készülnek, ami biológiailag nem bomlik le, mikroműanyagokra válik szét, szennyezve a vizeinket. A cigarettacsikk a bolygón előforduló leggyakoribb hulladék. Becslések szerint évente 4,5 billió darab csikket dobunk el, és ebből mintegy 800 ezer tonna műanyaghulladék kerül a környezetbe. Míg az egyszer használatos műanyagokra, mint amilyenek a palackok, a zacskók, a szívószálak, ma már szigorú szabályok vonatkoznak, a dekk még mindig elkerüli a jogalkotók figyelmét.

Egyes dohányipari cégek most új anyagokból, „biológiailag lebomló” szűrőket forgalmaznak, de ez álmegoldás a szerzők szerint. Ezeknek sincs egészségügyi hasznuk, miközben továbbra is szennyeznek, és leginkább az iparág érdekeit szolgálják azzal, hogy a felelősségvállalás illúzióját keltik.

A szerzők szerint, ha betiltanánk a filtert, az ezt az illúziót szüntetné meg. Kevésbé tenné vonzóvá a dohányzást, hiszen a „mezítlábas” cigaretta nyersebb, kevésbé aromás. Emellett persze kiiktatná a brutális mértékű szennyezés forrását. Évente több százezer tonna műanyaghulladék keletkezését szüntetnénk meg ezzel a lépéssel.

Most kellene lépni, sürgetnek a szerzők: augusztusban Genfben a világ vezetői egy ENSZ-egyezmény előkészítését kezdték meg, amely teljes körű környezetvédelmi szabályozás lehet a műanyagok gyártásától a hulladékkezelésig. A tervezet tartalmazza ugyan a füstszűrőket, de csak az önkéntes illetve kötelező korlátozásokat részletező fejezetben, és lehetőséget hagy a cigaretta filterek további használatára, beleértve a nem lebomló és „biológiailag lebomló” filtereket is.

Elő kellene írni a filterek teljes és kötelező tilalmát a cikk szerint. Ez egyik napról a másikra nem fogja megszüntetni sem a dohányzást, sem a műanyaghulladék-szennyezést, de értelmes és szimbolikus lépés lenne a környezetvédelmi és egészségügyi célok összehangolása felé. Káros és félrevezető termék tűnne el a piacról.

