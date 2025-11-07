Itt az új, magyar, szárazságtűrő búza

A HUN-REN Agrártudományi Kutatóközpont (HUN-REN ATK) Mezőgazdasági Intézet kutatói fejlesztették ki a GLA8 elnevezésű búzavonalat. A féltörpe búza a virágzás kritikus szakaszában is képes csökkenteni a vízhiány okozta termésveszteséget. A vastagabb gyökérrendszer és a hatékony víztárolás révén pedig kiemelkedő lehetőséget kínál a klímaadaptált, szárazságtűrő búzafajták nemesítéséhez.

GLA8 Forrás: HUN-REN ATK

Az intézet kutatóinak legújabb tanulmánya a Plant Cell Reports-ban jelent meg és a stabil 3St(3D) kromoszóma-helyettesítést, úgynevezett szubsztitúciót hordozó búzavonal – a GLA8 – létrehozását, és részletes vizsgálatát ismerteti.

A GLA8-at a martonvásári Mv9kr1 és Mv Karizma búza genotípusok, valamint az Agropyron glael (Th. intermedium × Th. ponticum vad fajhibrid) keresztezésével hozták létre. Szántóföldi és üvegházi kísérletekben a terméshozama és fertilitása a szülőfajtákéhoz hasonló értékeket mutatott. Ugyanakkor a virágzás korábban következett be, ami előnyt jelenthet az aszályos időszakokban.

A kutatás az intézeten belüli intenzív együttműködésben valósult meg: a széleskörű laboratóriumi és szántóföldi kísérletekben a Biológiai Erőforrások Osztály (Génmegőrzési Csoport és Redox Biológiai Csoport), a Kalászos Gabona Nemesítési Osztály, a Molekuláris Nemesítési Osztály, valamint a fenotipizáló platformot működtető Fitotron Osztály kutatói is részt vettek.

