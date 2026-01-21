Már nem a Harvard a világ legjobb egyeteme, ha tudományos teljesítményről van szó

A kínai egyetemek villámgyorsan jönnek felfelé a globális egyetemi ranglistákon, ami óriási kihívást jelent az amerikai intézmények történelmi dominanciájának – írja a New York Times. A Harvard Egyetem, amely hosszú ideig vezette a CWTS Leiden egyetemi rangsorát a kutatási eredmények terén (ahol a tudományos publikációk mennyiségét és hatását mérik), a legfrissebb listán a harmadik helyre csúszott vissza.

A rangsort jelenleg a Csöcsiangi Egyetem vezeti, és további hét kínai egyetem szerepel a top 10-ben. Pedig az amerikai intézmények, mint a Harvard, a Stanford vagy az MIT, továbbra is folyamatosan növelik kutatási teljesítményüket, ám a kínai egyetemek fejlődése messze meghaladta őket, ami tükrözi az országban évek óta tartó jelentős intézményi beruházások, a széles körben idézett angol nyelvű folyóiratokban való publikálást ösztönző stratégiák, valamint az állam által támogatott felsőoktatás hatását.

A Csöcsiangi Egyetem egyik kampusza Forrás: közkincs

Szakértők arra figyelmeztetnek, hogy ez a változás a felsőoktatás globális helyzetének átalakulását jelzi. Phil Baty, a Times Higher Education (THE) felsőoktatási szaklap munkatársa „a felsőoktatás és kutatás globális dominanciájának új világrendjének” nevezte ezt a jelenséget, hangsúlyozva, hogy a visszaesés relatív: az amerikai egyetemek nem termelnek kevesebbet, de más országok, különösen Kína, gyorsabb fejlődést mutatnak. Az elemzők az amerikai politikai döntésekre is rámutatnak, például a szövetségi kutatási finanszírozás csökkentésére és a Trump-kormány által bevezetett, a nemzetközi hallgatókra vonatkozó korlátozásokra, amelyek tovább lassíthatják az USA vezető szerepét a kutatási eredmények és a globális versenyképesség terén.

A tendencia a Leidenen túl több rangsorolási rendszerben is megfigyelhető. Míg a THE legfrissebb, a világ legjobb egyetemeit általános szempontok alapján listázó rangsorában továbbra is nyugati dominancia látható (a top 5: Oxford, MIT, Princeton, Cambridge, illetve holtversenyben Harvard és Stanford), az amerikai egyetemek közül 62-en kerültek hátrébb, és csak 19 foglal el jobb pozíciót, mint egy évvel korábban. Ellenben például a Pekingi Egyetem és a szintén fővárosi Csinghua Egyetem, amelyek tíz évvel ezelőtt a 42. és 47. helyen álltak, ma már a top 10-et közelítik a 13. és 12. helyen. Ráadásul a kínai intézmények mellett a hongkongi és dél-koreai egyetemek is egyre feljebb lépegetnek a ranglistán.

