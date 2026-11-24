A Meta újragondolja, hogy valóban el tudja-e érni 2030-ig a nettó zéró kibocsátást, derül ki a cég november 19-én közzétett fenntarthatósági jelentéséből. Rachel Peterson, az adatközpontokért felelős alelnök és Blair Swedeen fenntarthatósági vezető a bevezetőben azt írja, felülvizsgálják a menetrendet és a köztes célokat, például a 2030-as határidőt is, mert az AI-infrastruktúra iránti igény gyorsabban nőtt, mint bárki gondolta.

A cég a TechCrunchnak azt mondta, továbbra is elkötelezett a nettó zéró mellett, új határidőt azonban nem nevezett meg. A Meta az első a nagy amerikai techcégek közül, amely nyíltan kétségbe vonja a saját klímacélját: az Amazon, a Google és a Microsoft egyelőre kitart a vállalásai mellett.

A jelentés szerint a Meta teljes kibocsátása egyetlen év alatt 15,6 millió tonnáról több mint 21,7 millió tonna szén-dioxid-egyenértékre nőtt. Ez csaknem 40 százalékos ugrás, nagyobb mint bármelyik versenytársáé: az Ars Technica összesítése szerint ugyanebben az időszakban a Microsoftnál 25, a Google-nél 18, az Amazonnál pedig 16 százalékkal nőtt a kibocsátás. Abszolút értékben ugyanakkor a Meta szénlábnyoma valószínűleg így is a legkisebbek közé tartozik a négy cég közül. A cég szerint a növekedés nagy része a beszerzett eszközökhöz, például az adatközpontokba vásárolt szerverek gyártásához köthető.

A Meta Prometheus nevű ohiói adatközpont-komplexumának részlete egy 2026. november 1-jei légifelvételen Fotó: JON CHERRY/Getty Images via AFP

De még ha levonjuk is belőle azt, amit a cég zöldáram-vásárlással és a légkörből kivont szén-dioxid megvásárlásával ellentételez, a maradék akkor is 45 százalékkal, 8,1 millióról 11,8 millió tonnára nőtt. A vállalati fenntarthatósággal foglalkozó Trellis szakportál szerint szerint a cél elérése egyre valószínűtlenebb. A Meta azt vállalta, hogy 2030-ra a közvetett kibocsátása, vagyis például a vásárolt szerverek és építőanyagok gyártásából származó szennyezés, nem lesz több, mint 2021-ben volt. Ez a szám azonban már most a duplája a 2021-esnek.

A vízfogyasztásnál vegyes a kép. A Meta saját létesítményei 2025-ben valamivel kevesebb vizet használtak, mint egy évvel korábban, nagyjából 3,1 milliárd helyett 3 milliárd litert, ám a vízhiánnyal küzdő térségekben nőtt a fogyasztásuk, kb. 750 millióról 930 millió literre. A legtöbb víz azonban nem az adatközpontok hűtésére megy el, hanem azokban az erőművekben, amelyek az áramot termelik nekik: ez a mennyiség egy év alatt 36 százalékkal, kb. 72 milliárdról 98 milliárd literre nőtt. Ezt a számot a nagy adatközpont-üzemeltetők közül a Data Center Dynamics szerint csak a Meta hozza nyilvánosságra, pedig egyre fontosabb lenne tudni: az új, zárt rendszerű hűtések helyben kevesebb vizet használnak, cserébe több áramot fogyasztanak, így a vízigény jó része az erőművekhez kerül át. Az adatközpontok környezeti terhelése tehát sokszor nem ott jelentkezik, ahol az épületek állnak – ahogy erre egy friss MIT-s kutatás is rámutatott a légszennyezés esetében.

Az adatközpontok környezeti, társadalmi és más hatásairól az AI Híradó májusi adásában beszéltünk részletesebben:

A Meta nagy AI-újjászületéséről pedig októberben beszélgettünk:

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