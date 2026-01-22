Letarolta az EU-ban a fosszilis energiát a nap- és szélenergia

A történelem során először termeltek több áramot az Európai Unióban nap- és szélenergiából, mint fosszilis tüzelőanyagokból – derül ki az Ember energetikai kutatóintézet 2025-re vonatkozó adataiból, amelyekről csütörtökön számolt be a Reuters.

A nap- és szélenergia a napenergia kapacitásnövekedése miatt az EU energiatermelésének 30,1 százalékát tette ki tavaly, míg a fosszilis tüzelőanyagok csak annak 28,9 százalékát. A vízenergiával együtt az EU energiamixének közel felét, 47,7 százalékát megújuló energiaforrások adták – még azzal együtt is, hogy a tavalyi időjárás nem kedvezett a vízerőműveknek, így a megújulók teljes részesedése is csökkent 0,2 százalékkal az előző évhez képest.

A napenergia önmagában az EU energiatermelésének 13 százalékát biztosította, és az energiamixen belüli aránya immár negyedik éve több mint 20 százalékkal nőtt. A napenergia részaránya minden EU-tagországban növekedett, és ahogy 2024-ben, úgy 2025-ben is Magyarországon tette ki a legnagyobb részét a megtermelt energiának, 28 százalékkal.

Kifutóban a szénenergia

„Ahogy a fosszilis tüzelőanyagokra való ráutaltság a globális színtéren az instabilitást fűti, a tiszta energiára történő átállás tétje egyértelműbb, mint valaha” – mondta az Ember senior energetikai elemzője, Beatrice Petrovich.

A fosszilis tüzelőanyagok égetésével a légkörbe kerülő üvegházhatású gázok eközben a Föld éghajlatát is melegítik, aminek köszönhetően 2025 volt a valaha mért harmadik legmelegebb év.

Az Ember jelentése szerint a szénenergia részaránya tavaly 9,2 százalékot tett ki, miközben 19 uniós országban már 5 százalék alá csökkent. „A szénalapú energiatermelés végső lejtmenetében van. Úgy is mondhatjuk, az EU-ban lassan történelemmé válik” – mondta Petrovich, aki szerint az EU következő prioritásának annak kell lennie, hogy érdemben csökkentse a drága, importált gázra való ráutaltságát.

Ebben segíthet, hogy 2025-ben jelentősen felgyorsult az akkumulátoros energiatárolók telepítése az EU-ban, amelyek lehetővé teszik a napelemek által nappal megtermelt energia elraktározását és később történő felhasználását.