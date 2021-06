Megnyílt a világ első ipari műhúsgyára Izraelben

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

Az elmúlt két-három évben szinte a semmiből robbant be a műhúsforradalom az éttermekbe és a szupermarketekbe, és ma már hamburgert, steaket, pizzát vagy tacót is lehet kapni állati fehérjét nélkülöző, laborban előállított műhússal készítve. Sőt, már az is felmerült, hogy az egzotikus állatok vagy akár az emberek húsára emlékeztető, növényi alapú műhústermékeket gyártsanak, hogy akár a látens kannibálok vágyait is megpróbálják kielégíteni.

Bár a piacvezető cégek, mint az Impossible Foods vagy a Beyond Meat üzemei már eddig is a maximumom pörögtek, hogy ki tudják szolgálni a műhúsra mutatkozó egyre nagyobb igényt, az izraeli Future Meat Technologies most még nagyobb lépést tett: megnyitotta a világ első ipari műhúsgyárát.

Míg a műhúsgyártók többsége (így az Impossible és a Beyond Meat is) növényi fehérjék felhasználásával készíti el a hústermékekre a lehető legjobban hasonlító műhúspogácsákat vagy kolbászokat, a Future Meat egy másik módszer híve: az izraeli cég élő állatok sejtjeit használja fel, hogy az állatoknak nem ártva, de mégis állati eredetű hústermékeket készítsen.

A világ első ipari műhúsgyára az izraeli Rehovotban Fotó: Future Meat Technologies

Az állati sejteket bioreaktorokb helyezik, és ugyanolyan tápanyagokkal látják el, mint az élő állatokat, így a sejtek növekedni és sokasodni tudnak, amíg ehető húsformát nem öltenek. A Future Meat génmódosítás nélkül dolgozik, és állítása szerint a módszerével nemcsak 10-szeresen növelhető a hústermelés az állatok leöléséből származó húsfeldolgozáshoz képest, de 80 százalékkal kevesebb üvegházhatású gáz kibocsátásával jár a folyamat, valamint 99 százalékkal kevesebb földterület és 96 százalékkal kevesebb édesvíz szükséges a műhús előállításához a hagyományos húsgyártáshoz képest.

A most megnyitott műhúsgyár a Tel-Avivtól 20 kilométerre fekvő Rehovot városában épült, és naponta 500 kilogramm csirke-, sertés- és bárányműhús készítésére van kapacitás, de hamarosan a marhahúst pótló termékeket is bevezetik. A cég egyben az iparágon belüli versenyre is számít, és azt reméli, hogy az újabb műhúsgyárak nyitásával a termékek ára is tovább csökken majd.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: