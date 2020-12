Az év szava, az év mérge, az év vírusa: itt vannak a Qubit 2020-as nagydíjasai

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

Kedves olvasóink! Nem volt egyszerű ez az év, de annál egyszerűbb helyzetben volt a zsűri, amikor ki kellett választania az év legkiemelkedőbb teljesítményeit, akár elállatiasodott ember produkálta őket, akár elemberiesedett állat. Itt vannak az idei győztesek, a mókusnak, a nyunyókának és az influenzának külön gratulálunk!

Az év űrszondája: a Curiosity

Az év űrszondája címért több kitartó szerkezet is versenyben volt 2020-ban: a SOHO már 25 éve vizsgálja drága egyetlen csillagunkat, a Napot, és köszöni szépen, még mindig jól van; a Juno 2016-ban indult útnak a Jupiter felé, és egymás után küldi a szenzációsnál szenzációsabb adatokat a Naprendszer legnagyobb bolygójának légköréről, jégesőiről és titokzatos villámairól. Az idei űrszondaverseny győztese viszont egyértelműen az autó méretű, nukleáris meghajtású Curiosity, ami immár nyolc éve kalandozik, csetlik-botlik, fúr-farag a Marson, tizenéves Instagram-sztár módjára szelfizget, és mintákat gyűjt, amelyekből talán megtudjuk, volt-e valaha élet a Marson, vagy hogy van-e.

Az év számítógépes játéka: Among Us

Forrás: InnerSloth

2020-ban egy komoly és egy komolytalan versenyző volt csak versenyben az év számítógépes játéka címért, és persze, hogy a komolytalan győzött, ráadásul elsöprő fölénnyel. A fényűző látványvilágú, Keanu Reeves-szel megbolondított Cyberpunk 2077-re hosszú évek óta vártak a gamerek, de sajnos végül amennyi energiába került a fejlesztése, legalább akkora csalódást okozott, amikor megjelent. A surranópályán induló, szerény grafikai megoldásokkal operáló, ingyenes gyilkosos multiplayer játék, az Among Us viszont épp ellentétes pályát futott be: elkészülte után két évig szunnyadt, és a kutyát sem érdekelte, míg aztán a koronavírus-járvány miatt elrendelt karantén világszerte a magasba repítette, és olyanokat is meghódított magának, akik még 1977-ben leragadtak a rablóultinál.

Az év bolygója: a Jupiter

Bár az amerikai űrhivatal, a NASA nagy erőkkel készül a Hold gyarmatosítására, a Hold sajnos kiesik a versenyből, mivel nem bolygó, és 2006-ban szegény Plutót is lefokozták törpebolygóvá a szívtelen csillagászok. Maradtak nyolcan, köztük az idei év nyertese, a Jupiter, ami nemcsak jó messze van tőlünk, hanem a Naprendszer legnagyobb égitestje is, persze a Nap után. A Jupiter ráadásul nem kőzetbolygó, mint a Föld vagy a Mars, hanem gázbolygó, ami azt jelenti, hogy kis szilárd magját hatalmas és titokzatos légkör veszi körül, amihez a fent említett, a szondaversenyben dobogós űrszonda, a Juno révén mostanra elég közel jutottunk, és egymás után fejtjük meg a bolygó rejtélyes jelenségeit, amelyekhez ezúton is gratulálunk.

Az év szava: a nyunyóka

Müller Cecília

Hogy szoros volt a verseny, az nem kifejezés. A koronavírus-járvány olyan szavakat és kifejezéseket hozott elő a magyar nyelv legmélyebb bugyraiból, amikről sokan azt sem sejtették, hogy léteznek, és olyanokat szült, amik valóban nem léteztek: rögtön ott a koronavírus és az általa okozott betegség, a COVID-19, illetve köznevesült változata, a covid (ejtsd: kovid). Az operatív törzs, a karantén, a pandémia, a társas távolságtartás 2020-ban mind új értelmet nyert, ráadásul még a leghétköznapibb beszélgetésekbe is beszivárogtak az olyan rövidítések, mint a WHO, a CDC és persze a SARS. Az egyértelmű győztes mégis a nyunyóka, amit a pozíciója ellenére nem mindig a helyzet magaslatán tanyázó Müller Cecília országos tisztifőorvos emelt be a köztudatba, egyetlen határozott mozdulattal megnyitva a mémcsapot, nem kevés vidámságot csempészve a félelemtől és bizonytalanságtól terhes mindennapokba. A nyunyókának természetesen jár az év szava nagydíj.

Az év társasjátékai: Kitchen Rush, Sushi Roll, Azul - Királyi pavilon

A Qubit társasjátékügyi szakértője, egyben kiváló fizikus és bűvész, Gáspár Merse Előd szerényen nem vállalkozott arra, hogy egyértelmű győztest hirdessen, cserébe három dobogóst is megnevezett. Át is adjuk neki a szót.

A Kitchen Rush Turczi Dávid külföldön élő magyar szerző munkája, amely fergeteges élményszerűséggel adja vissza egy éttermi konyha sürgés-forgását a játékasztalon. Gyönyörű asztalképpel dolgozó, valós idejű, rendkívül pörgős játék, amiben a homokórák a munkásaink, azaz az éttermi dolgozók.

A Sushi Roll a Gamewright draftolós szusisorozatának legújabb tagja, amiben cuki szusikockákat draftolhatunk. A játék a különleges mechanikának köszönhetően sokkal taktikusabb, mint a korábbi verziók, így a népszerű szusitéma okos, de pörgős játékmenettel párosul.

Az Azul 3. része, a Királyi pavilon a korábban az Év játéka díjat is elnyert Azult továbbfejlesztve sokkal szabadabb kombinálgatást hozott be játékba, és különleges, rombusz alakú csempéivel igazán egyedi.

Az év állata: a mókus

Nem egyetlen kimagasló teljesítménnyel, hanem szívós, kitartó munkával küzdötte fel magát a dobogó legfelső fokára az év állata, a mókus. Tavaly még azzal került be a hírekbe, hogy az angolok úgy küzdenek a gyorsan szaporodó, invazív rágcsáló ellen, hogy megeszik, de aztán kiderült róla, hogy tud madárul, és képes kifülelni, hogy tiszta-e a levegő. 2020-at lassan, álmosan kezdte a mókus, májusban viszont a NASA volt mérnöke meggyőző erejű videóban bizonyította be róla, hogy egy zseni, a nemzetközi mémgyárak pedig hihetetlen tempóban gyártották a fotókat a szuperhőspózba merevedő mókusokról, akikről persze a tudomány kiderítette, hogy nem szuperhősök, csak a hónaljukat vakarják. Így vagy úgy, gratulálunk, mókus!

Az év öltözékkiegészítője: a maszk

Fotó: Szandzsív Gupta/MTI/MTVA

Ki gondolta volna akár egy éve is, hogy ekkora karriert fut be a mindeddig méltatlanul elhanyagolt akszeszoár, a maszk? Az eddig leginkább távol-keleti turistákon, farsangi bálokon, esetleg brüsszeli szexpartikon látható ruhadarab pályafutása minden különösebb csinnadratta nélkül, sebészi vagy munkavédelmi maszkként indult, de mivel a járvány kezdetekor a maszk hiánycikknek számított, a népi lelemény viszont örök, megjelentek a konyharuhából, melltartóból, sálból összekézműveskedett darabok, aztán a patrióta, nemzeti zászlós, a politikai üzeneteket vagy konkrét politikusokat hordozó, a kedvenc együtteseket, játékokat hirdető maszkok, és most ott tartunk, hogy az emberi arc felét eltakaró maszk a személyiség legfontosabb kifejezője, a modern ember ruhatárának elemi darabja. Viseljék felelősségteljesen!

Az év idegmérge: a novicsok

Fotó: ALEXEY NIKOLSKY/AFP

Amikor annak idején bemutattuk az emberiség egyik leggonoszabb találmánya, az idegméreg történetét, a mustárgáztól mostanáig, még nem sejthettük, hogy az orosz titkosszolgálatok idén be is vetik a rettegett novicsokot, amin a legsötétebb kommunizmus idején, 1971-ben kezdett dolgozni az akkor még szovjet államhatalom. Az áldozat nem volt más, mint az orosz ellenzéki politikus, Vlagyimir Putyin elnök első számú politikai ellenfele, Alekszej Navalnij, aki csodával határos módon menekült meg a halál karmából, miután a gyanú szerint egy nyolctagú FSZB-s különítmény megmérgezte novicsokkal.

Az év vírusa: az influenza

Illusztráció: Kateryna Kon/Science Photo Library via AFP

Borult a papírforma az vírusversenyben: a 2020-as év vírusa díjat óriási meglepetésre az influenza nyerte, ami idén nagyságrendekkel kevesebb vizet zavart, mint az a bizonyos másik vírus, ami az influenza nagydíja árnyékában említésre sem érdemes. Az influenza első helyezéséhez nagyban hozzájárult, hogy létezik ellene hatásos védőoltás, amit idén a statisztikák szerint többen adattak be, ráadásul korábban, mint az előző években, és a másik vírus miatt bevezetett kijárási és utazási korlátozások az influenza terjedését is sikeresen gátolták. Köszönjük, influenza!