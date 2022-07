Scheuring István: A saját nemükhöz vonzódók agya másképp működik, ami már az anyaméhben eldől, és a következő generációra is kihat

Segítsd a munkánkat! A Qubit a szabad és tájékozott magyar nyilvánosságért dolgozik.

A szombati Budapest Pride-hoz kapcsolódva a következő napokban négy fontos Qubit-előadást fogunk megosztani veletek a homoszexualitás evolúciójáról, genetikájáról, orvosi besorolásáról és az iskolai szexuális nevelés mai magyar állapotáról.

Ugyanazok a gének, amelyek egy családban a nőknek magasabb szaporodási esélyeket biztosítanak, növelik annak az esélyét, hogy a család férfitagjai között ivarérett korára több lesz a nem tisztán heteroszexuális érdeklődésű férfi. Bár mindezt kísérleti úton nem emberek, hanem ecetmuslicák esetében bizonyították, a homoszexualitás evolúcióbiológiai magyarázatai szerint ez lehet például az oka, hogy az azonos neműek iránti vonzódás nem szelektálódik ki az emberi populációból sem, hiszen nemcsak társadalmilag, hanem genetikailag is hasznos a fajnak vagy azon belül egy csoportnak.

Milyen módszerekkel lehet egyáltalán megmérni, hogy egy populációban mennyi lehet a homoszexuálisok aránya? Mi lehet az oka annak, hogy a férfiak és a nők körében más eloszlást mutat a magukat nem tisztán hetero- vagy homoszexuálisnak vallók aránya? Miért nem szelektálódnak ki a populációkból a homoszexuális egyedek, ha a szaporodási rátájuk alacsonyabb, mint a heteroszexuálisoké? Miben tér el a heteroszexuális és a homoszexuális egyedek agyműködése?

Scheuring István evolúcióbiológus, az ELKH Ökológiai Kutatóközpontjának altruista viselkedést, szociális munkamegosztást és kulturális evolúciót kutató tudományos tanácsadója április végén arról beszélt a negyedik Qubit Live-on tartott előadásában, hogy miért nagyobb az esélye annak, hogy felnőtt korában homoszexuális érdeklődésűvé válik a nagy családban ugyanattól az anyától született fiatalabb fiúgyermek. Szót ejtett arról is, hogyan határozhatja meg akár több generáción át is az egyedek szexuális érdeklődését nemcsak a szüleiktől öröklött gének összessége, de epigenetikai mintázata is. A homoszexualitás evolúciós hátteréről és társadalmi hasznáról szóló előadás immár videó- és podcastformában is elérhető.

Nézd meg itt:

Vagy hallgasd alább:

Az epizód elérhető Spotify-on, Google Podcasts-on, Apple Podcasts-on, sőt RSS-ben és egyre több csatornán, iratkozz fel!

A korábbi adásokban Kálmán László nyelvészt, Pálinkás József atomfizikust, Prinz Gyula infektológust, Bartus Gábor környezetgazdászt, Kubinyi Enikő etológust, Jordán Ferenc limnológust, Lévay György biomechanikai mérnököt, Vásárhelyi Orsolya és Koltai Júlia adattudósokat, Kovács Zoltán kiberbiztonsági szakembert, Szemelyácz János pszichiáter-addiktológust, valamint Németh Dezső kognitív pszichológust faggattuk.

