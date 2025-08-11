Videóajánló: A 20 legizgalmasabb felfedezés, ami az elmúlt évben átírta az ókori történelmet

A Youtube már eddig is tele volt olyan toplistás, kompilatív videókkal, amelyek csak bombasztikus címeikkel akartak kitűnni a platformra feltöltött napi húszmillió videó közül, de a tartalmukra (unalmas narráció, szegényes képanyag) már nem jutott kreatív energia – anyagokat összeollózni könnyű, a kattintás garantált. És ezen az AI-videógenerátorok egy cseppet sem segítettek.

Ezért is jó néha belefutni olyan youtuberekbe, akik komolyan veszik a dolgukat, és még egy ilyen toplistás tematikát is képesek informatívan, alaposan kommentálva, megfelelő vizuális segédlettel lehozni. Ilyen a közel 300 ezer feliratkozót számláló World of Antiquity csatorna is, ahol a San Diegó-i Kaliforniai Egyetemen végzett történész, David Miano már több mint 500 videóban mutatja be az ókori világot útikalauzok, leletmagyarázatok, nézői kérdésekre adott válaszok és igen, toplisták és rangsorok formájában is – valahol a partizános Ruff Bálint, egy busás jutalékért dolgozó porszívóügynök és egy tetszőleges túlbuzgó történelemtanár előadásmódja között egyensúlyozva.

Legnézettebb videói között rendre ott is vannak azok, amelyekben az év legfontosabb régészeti felfedezéseit mutatja be (ő a húszas listákat kedveli), és nemrég jött ki a legújabb videója, ahol az elmúlt egy év top 20 (ókori) történelmi felfedezését rangsorolta. Akit érdekel a téma, az könnyedén végigszalad ezen a fél órán, mindenesetre a videó alatt leírjuk, mi végzett az első öt helyen, valamint azokat a további helyezetteket, amelyekről a Qubiten is beszámoltunk.

Korábbi videóajánlóink: