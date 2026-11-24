A klímaváltozásnál jóval nagyobb szerepe lehetett a modern ember terjeszkedésének abban, hogy a neandervölgyiek eltűntek Európából, állítják spanyol kutatók a Science Advances folyóiratban megjelent tanulmányukban. A Kantábriai Egyetem kutatói számítógépes modellt készítettek Európáról az 55–27 ezer évvel ezelőtti időszakra. A korabeli éghajlati és állatállomány-adatok alapján megbecsülték, mennyi táplálék állt rendelkezésre az egyes térségekben, és hány ember tudott fennmaradni belőle, majd több ezer szimulációban vizsgálták, hogyan alakul a neandervölgyiek sorsa a modern ember megjelenésével és anélkül.

A szimulációkban a klímaváltozás egyedül ritkán volt végzetes. Bár a romló körülmények szűkítették az élelemforrásokat, és egyes térségekből eltűntek a neandervölgyi csoportok, a szimulációk 98 százalékában fennmaradtak, ha a modern emberek népessége alacsony maradt. Amikor viszont a Homo sapiens népessége nőni kezdett, és újabb hullámokban terjedt a kontinensen, a neandervölgyiek kihalásának esélye jelentősen megugrott.

A modell szerint a túlélés kulcsa a csoportok közti kapcsolat volt. Azok a közösségek, amelyek közel éltek egymáshoz és mozgékonyak maradtak, tovább kitartottak, míg a nagy területen szétszóródott, elszigetelt csoportok hamarabb eltűntek. A szerzők szerint a modern ember nemcsak versengett velük az élelemért, hanem el is foglalta azokat a területeket, amelyeket a megfogyatkozott neandervölgyi csoportok újra benépesíthettek volna. Ehhez a kutatók szerint nem kellett fejlettebb intelligencia vagy technológia, elég volt a népesség mérete és a csoportok közti szorosabb kapcsolat.

A neandervölgyiek eltűnésének okairól évtizedek óta folyik a tudományos vita. Egy idén tavasszal megjelent tanulmány szerint nem az intelligencia hiánya okoz­ta a vesztüket, míg egy kanadai kutatás szintén abban látta a döntő különbséget, hogy a modern ember csoportjai szorosabb kapcsolatban álltak egymással. A képet tovább árnyalja, hogy a két emberfaj nagy területen keveredett, így a mai, Afrikán kívül élő emberek génjeinek néhány százaléka neandervölgyi eredetű – ezért egyes kutatók szerint pontosabb, ha nem kihalásról, hanem beolvadásról beszélünk.

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