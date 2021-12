Képeslap a Marsról, bújócskázó medve és New York luxusa: 2021 legjobb fotói a Qubiten

segítsd a munkánkat! Támogasd a tudomány népszerűsítését,

Lenyűgözőek, viccesek, váratlanok, határtalanok, befogják a kozmoszt és megmutatják a legapróbb élőlények belsejét. Összegyűjtöttük az idén a Qubiten megjelent legmeghatározóbb fotókat és fotóválogatásokat a Marstól egy magyar család karanténképein át a legpirinyóbb csillós állatkáig.

1. Képeslap a Marsról

A NASA marsjárója, a Curiosity november 16-án olyan látványos képet lőtt a Mount Sharp nevű hegy oldalából, hogy képeslapkészítésre ihlette a küldetésen dolgozókat. Az 5000 méter magas Mount Sharpról a marsjáró elé táruló látvány távoli dombokat és homokdűnéket rejt, míg jobbra a Curiosity-csapat idén elhunyt kutatójáról elnevezett Rafael Navarro-hegy látható.

Bár a Curiosity a Mastcam nevű eszközzel színes panorámafotók készítésére is képes, a közzétett színezett kép a marsjáró navigációs kameráinak fekete-fehér fotóinak ötvözésével készült. A kékes-narancsos színvilág nem a valós marsi látványt tükrözi, hanem a különböző napszakokban látható színeket mutatja be egy képen.

A két fekete-fehér fotó a Curiosity 3299. marsi napján, november 16-án reggel 8 óra 30 perckor, majd délután 4 óra 10 perckor készült, így a fényviszonyok kontrasztja által a táj különböző részletei tárulnak fel rajtuk.

Fotó: NASA

2. Magyar képek a legviccesebb állatfotók idei versenyén

Idén november 17-én hirdették ki a Comedy Wildlife Photography Awards 2021-es pályázatának díjazottjait. Bár a döntőbe került magyar fotók kategóriagyőzelmet és fődíjat nem hoztak, két magyar fényképet is kiemelt a zsűri a tíz legjobb, nem díjazott pályamű felsorolásában.

Marchaart Pál a Peekaboo (Kukucs) című fotójával nyerte el a zsűri tetszését, amelyen egy fa mögül kinéző medvebocs látható. Kránitz Roland pedig több nevezése közül végül az I got you (Elkaplak) című, játszadozó ürgéket ábrázoló képével jutott el a kiemelésig. Az összes díjazott és kiemelt fotót itt lehet végigböngészni.

Fotó: Marchaart Pál/The Comedy Wildlife Photography Awards 2021

3. A valaha készített legnagyobb felbontású földi fotó a Holdról

A Holdon található Tycho-krátert ábrázolja az az újszerű radartechnológiával készült földi fotó, amelyet az amerikai Nemzeti Rádiócsillagászati Obszervatórium (NRAO) tárt a nyilvánosság elé szeptember 21-én.

Az 1,4 milliárd pixeles fotó az eddigi legnagyobb felbontású kép a Holdról, amit a Földről készítettek. A Tycho-kráter a Hold innenső felén helyezkedik el, 86 kilométer átmérőjű és 4,5 kilométer mély. A kép felbontása közel ötször öt méteres, és a fotó egy kétszázszor 175 kilométeres területet fog be, hogy biztosan jól látszódjon a kráter egésze.

4. Egy magyar hallgató képét is kiemelték a világ legrangosabb mikrofotóversenyén

Idén 47. éve rendezték meg a Nikon Small World versenyt, amelyen a legjobb mikroszkopikus méretű felvételeket díjazzák. Idén Jason Kirk, a texasi Baylor Orvosi Egyetem kutatójának egyik fotója végzett az első helyen: a felvétel egy virginiai örökzöld tölgyfa levelének belsejét tárja fel, és bemutatja annak legalapvetőbb alkotóelemeit.

Bár a top 20-ba nem válogattak be magyar pályamunkát, a dicséretben részesítettek között ott találjuk az ELTE Doktori Iskola biológus hallgatóját, Becz Barnabás Álmost, aki egy csillós állatka mellett elhaladó vízibolhát (ami egy rákfajta) örökített meg.

Fotó: Nikon Small World / Becz Barnabás Álmos

5. A valaha látott legrészletesebb fotó a Naprendszer legnagyobb holdjáról

Június 7-én 21 év szünet után újra űrszonda látogatott a Jupiter és egyben a Naprendszer legnagyobb holdja, a Ganymedes felé. A NASA Juno nevű szondája közel 1000 kilométerre közelítette meg a hold felszínét, majdnem 67 ezer km/h-s sebességgel száguldva. A különböző mérések elvégzése mellett a Juno képeket is készített, az egyiken például a Ganymedes egyik teljes oldala látható, ezt 1 kilométer/képpont felbontásban készítette a JunoCam.

A Föld holdjánál másfélszer nagyobb Ganymedes több okból különösen érdekli a kutatókat: a Naprendszerben nincs még egy olyan hold rajta kívül, amelynek mágneses tere lenne, ráadásul a jeges felszíne alatt valószínűleg egy olyan óceán rejlik, amely több vizet tartalmaz, mint a Föld összes óceánja együttvéve.

6. Amikor lebegő hajók lepték el a tengert a brit partok közelében

Bár a meteorológusok szerint az Északi-sarkvidéken gyakori jelenség, a brit partok közelében ritkán fordul elő az az optikai csalódás, amelynek kora tavasszal többször is szemtanúi lehettek a szigetország lakói. A felső állású délibáb kialakulása során a látott kép a tárgy valódi helyzete felett mutatkozik, ezt az illúziót pedig a hőmérsékleti inverzió nevű meteorológiai jelenség okozza. Míg a levegő hőmérséklete általában térben felfelé csökken, az inverzió során egy melegebb légtömeg fekszik el a hűvösebb levegőn, becsapva az emberi szem látását.

Március elején a délnyugat-angliai Cornwall partjainál láttak a tenger felett lebegő hajót, majd a kelet-angliai Sunderland partjairól tett közzé egy képet egy Twitter-felhasználó, március 18-án pedig újabb fotó járta be a brit sajtót, ezt a déli Bournemouth partjairól fotózták, és egy óriási luxus-utazóhajó „lebegése” látható rajta.

Fotó: Twitter / David Morris

7. Körbejárták a világot egy magyar hobbifotós karanténképei

Márciusban adtunk hírt arról, hogy a négygyerekes Gazsó Attila tavaly két nemzetközi elismerést is bezsebelt a tavaszi karantén idején készített családi sorozatával. A magát sem profi fotósnak, sem művésznek nem tartó Gazsó képeit a Sana Sanaa nemzetközi művészeti projekt pályázatán 578 jelentkező közül egyetlen magyar kiemeltként díjazták a legjobb 10 között. A Documentary Family Awards versenyen pedig Lawrence Jackson, Barack Obama fotósa választotta a zsűritagok kedvencei közé Gazsó munkáit.

A családapa hobbiból készít képeket, miközben burgenlandi munkahelye és hédervári otthona között ingázik. A tavaly tavaszi karantén idején természetes témának tűnt családja életének dokumentálása, ebből született a nadrágviselés otthoni szabályait és a plüssbombákat egyaránt rejtő karanténnapló.

8. New York elképesztő luxusvilága egy magyar művész képein

Februárban robbant be a köztudatba a dúsgazdagok életterét és a luxus építészetét kutató Schmied Andi, a MOME doktorandusza, a New York fényűző luxusáról készített képeivel. Mivel földi halandók számára szinte elérhetetlenek a felhőkarcolók elképesztő panorámáival körbevett luxuslakások, Schmied megalkotta és magára öltötte a milliárdos magyar építész, Gabriella szerepét, aki azért érkezett New Yorkba, hogy megtalálja férjével és kisfiával közös új otthonukat Manhattan egyik tornyában.

Ennek a szerepjátéknak köszönhetően ismerhette meg testközelből a 0,01 százalék szinte fikcióba hajló valóságát, lakásaik eszméletlen belsőépítészeti megoldásaival, a metropolisz lélegzetelállító nézeteivel, a nap 24 órájában ugrásra kész, egyenruhás portásokkal, az au pair-ekkel, szakácsokkal és sofőrökkel. Kutatásának eredményeit Private Views: A High-Rise Panorama of Manhattan című kötetében foglalta össze.

Western view from “her” bathroom from one of the upper floor staged apartments at Rafael Viñoly’s 432 Park Avenue. (Kilátás a női fürdőszobából , 432 Park Avenue). A művész jóvoltából Fotó: Scmied Andi

9. Különleges fotókat készített olvasónk a Pápára látogató nagy kócsagokról

A nagy kócsagnak (Ardea alba), a sorvadó magyar természetvédelem címerállatának Magyarország az egyik legjelentősebb előfordulási helye Európán belül. Elsősorban a Tisza-tó és a Kis-Balaton vidékén nádasokban és ártéri erdőkben fészkel, és rendkívül ritkán fordul elő az Északi- és a Dunántúli-középhegységben, valamint Magyarország déli és keleti régióiban.

Épp ezért számít különlegesnek, hogy a faj a Bakony és a Kisalföld találkozásánál fekvő Pápa városában is tartósabban megtelepedjen. Pedig ott élő olvasónk szerint két egyed még télen is rendszeresen feltűnik a város keleti határában, a Bakony-ér medrénél, de a kertvárosi részen is lefényképezte őket, fotóiból alább mutatunk ízelítőt.

Fotó: Lampért Gábor

10. Magyar fotós csodás képe az év legjobb csillagászati fotója díjért versenyző nevezések között

A Greenwichi Királyi Obszervatórium a csillagászat nemzetközi évében, 2009-ben hirdette meg először az év csillagászati fotósa díjat, amit idén a 13. alkalommal osztott ki. A versenyt Sucsang Dong nyerte a tibeti Ali régióban készített Az aranygyűrű című képével, amelyen egy különleges napfogyatkozást örökített meg.

Az idei elismerésekre 75 ország asztrofotósai összesen több mint 4500 képpel neveztek, és a zsűrizés utolsó körébe került képek között Feltóti Péter, a Magyar Asztrofotósok Egyesületének alelnöke is helyet kapott. Felfóti 2018-ban és 2019-ben is shortlistre tudott kerülni, idén ezzel a Fátyol-ködről készült fotójával, valamint egy Androméda-galaxist megörökítő képével szállt versenybe a díjakért.



Fotó: Feltóti Péter / Astronomy Photographer of the Year 2021

