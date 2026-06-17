Hogyan manipulál a saját mikrobiomod?

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Az emberi testben élő több milliárd baktérium, a mikrobiom nemcsak az emésztésünket, hanem a hangulatunkat, szorongásainkat, étvágyunkat és talán még a viselkedésünket is befolyásolhatja. A legújabb kutatások szerint a „bél-agy tengely” nem metafora, hanem biológiai valóság: a beleink és az idegrendszerünk folyamatos párbeszédben állnak egymással. De meddig terjed ez a kapcsolat? Mi van, ha a döntéseink egy része valójában nem is tőlünk származik? A Darwin démonai új epizódjában azt vizsgáljuk meg, hogy az ember valóban önálló lény-e, vagy inkább egy baktériumok által lakott evolúciós társulás.

Darwinista podcastsorozatukban Kun Ádám evolúcióbiológus, az ELTE TTK Biológiai Intézetének docense, állandó szerzőnk és Mandl Péter orvos, a Bécsi Orvostudományi Egyetem kutatója kalauzol minket az élettudományok világában. A moderátor Nyári Gábor volt.

Hogyan befolyásolhatja a mikrobiomunk a hangulatunkat, a szorongásainkat és az étvágyunkat?

Lehet, hogy bizonyos viselkedéseink mögött a testünk és a mikrobiomunk közötti evolúciós konfliktus áll? Mi az a mikrobiom-zendülés?

Létezik-e a szabad akarat, ha az agyunk már a tudatunk előtt döntéseket hoz?

Mi történik a mikrobiomunkkal antibiotikumok, stressz vagy modern étrend hatására? Hogyan hat ez aztán ránk?

Az ember egyetlen organizmus vagy inkább élőlények szövetsége?

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